Offerte Xbox Store Conto alla Rovescia: i migliori giochi Xbox One in sconto del 50% per Natale

Il Natale in casa Microsoft si fa incandescente con le nuove offerte Xbox Store, messe a punto dal colosso di Redmond per deliziare palati e portafogli di tutti i possessori di Xbox One, Xbox One X o, perché no, della più vetusta – ma indimenticabile! – Xbox 360. Si tratta delle offerte legate alla promozione Conto alla Rovescia, come illustrato nel video di presentazione ufficiale pubblicato dall’azienda, e visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Gli sconti arrivano a toccare il 50% sul prezzo di listino di moltissimi titoli, tra cui brillano anche diversi capolavori e molte produzioni di recente uscita. Non solo, gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono risparmiare il 10% in più.

Le nuove offerte Xbox Store legate all’iniziativa Conto alla Rovescia sono già attive sul negozio online di Microsoft e naturalmente toccano solo videogame in digitale, da scaricare sui nostri hard disk a prezzi assai vantaggiosi. Non solo, sappiamo che saranno valide fino al 3 gennaio 2020, così da permettere a tutti i “boxari” di fare il pieno di avventure e esperienze poligonali assortite nel periodo delle festività natalizie.

Tra i videogiochi in sconto sullo store Xbox sono presenti, tra gli altri, il remake di Resident Evil 2 – proposto al prezzo di 23,99 euro per tutti e di addirittura 19,79 euro per gli abbonati -, Assassin’s Creed Odyssey – 34,99 euro per tutti, 27,99 euro per gli abbonati – e il calcistico FIFA 20, in offerta a 41,99 euro per tutti i giocatori e a 34,99 euro per gli abbonati al Gold e al Pass Ultimate. Non solo, abbiamo pure lo sparacchino Call of Duty Modern Warfare a 52,49 euro – 45,49 per gli abbonati -, Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games – 41,99 euro per tutti, 34,99 euro per gli abbonati -, Borderlands 3 a 38,49 euro e il recentissimo Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment e Electronic Arts – a questo indirizzo trovate la nostra recensione tra stelle e pianeti.

Cosa ne pensate delle Offerte Conto alla Rovescia di Xbox Store? Ne approfitterete anche voi oppure avete già fatto il pieno di titoli per Natale e Capodanno? In caso siate interessati, vi ricordiamo ancora una volta che gli sconti saranno attivi fino al prossimo 3 gennaio. Trovate l’elenco di tutti i saldi fiondandovi a questo link.