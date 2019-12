Non ci saranno Riki e Irama a Sanremo 2020, nuove smentite sul cast di Amadeus

Riki e Irama a Sanremo 2020? Non ci saranno.

Sembravano essere tra i 22 nomi del cast dei Campioni di Sanremo 2020 ma non è così. Riki e Irama a Sanremo 2020 non ci saranno.

La prima smentita arriva da Irama, in gara lo scorso anno tra i Big. Aveva presentato il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi. Quest’anno sembrava si fosse presentato per un posto all’Ariston ma non sarà in gara.

Resta da chiarire se Irama abbia effettivamente presentato la canzone per il prossimo Festival della Canzone Italiana oppure se l’interesse a partecipare è mancato. Più voci parlano della presentazione di un pezzo inedito per l’Ariston, bocciato da Amadeus e dalla commissione artistica, ma mancano conferme da parte del diretto interessato che appare sui social solo per spiegare che non ci sarà.

Ha annunciato il doppio disco di platino per il singolo La Ragazza Con Il Cuore Di Latta ed è poi intervenuto nelle Instagram Stories per raccontare che sta ricevendo molti messaggi su Sanremo. Lo scorso anno ha partecipato con piacere e calcato un palco che definisce “meraviglioso” con una canzone importante. Quest’anno però non ci sarà perché si sta concentrando su altri progetti che svelerà a breve.

Irama preannuncia novità musicali sulle quali al momento non aggiunge altro: non resta che attendere le prossime settimane per conoscerne i dettagli.

“Mi stanno arrivando un sacco di messaggi per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo. Per me lo scorso anno Sanremo è stato un palco meraviglioso, è stata una fortuna essere lì e ho raccontato una canzone molto importante. Però quest’anno mi stavo concentrando su altri progetti e su altre cose che ho voglia di farvi sentire. A breve ci saranno tante novità ma ancora non posso dire niente“.

La seconda smentita sul cast di Sanremo 2020 riguarda Riki. Riccardo Marcuzzo non ci sarà. Sembrava che fosse addirittura stato invitato da Amadeus in un primo momento, sembrava che il cantante inizialmente non volesse andarci salvo poi cambiare idea in vista del lancio del nuovo progetto discografico di inediti. Poi la smentita.

Ad annunciare che nel cast di Campioni di Amadeus non ci sarà Riki Marcuzzo è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sulle pagine del nuovo numero si legge dell’assenza dell’ex Amici di Maria De Filippi, la cui canzone presentata per la categoria dei Big sarebbe stata scartata da Amadeus.

Riki ha già all’attivo un instore tour promozionale che ha tenuto nelle scorse settimane per incontrare i fan in tutta Italia. Senza disco fuori, all’instare tour si accedeva con il solo preorder e gli eventi sono stati, più che vere e proprie presentazioni dell’album, occasioni per abbracci e foto di rito.

Il rilascio del disco è in programma per i primi mesi del 2020 – probabilmente anticipato da un nuovo singolo, successore di Gossip. Riki dovrà farcela senza la vetrina promozionale del Festival di Sanremo 2020.

Nelle scorse settimana era stata smentita la presenza di Matteo Bocelli, figlio di Andrea. A comunicare che non avrebbe partecipato al Festival 2020 è stato lo stesso artista sui social.

Sempre più confermate, invece, la presenza di Diodato – con un album in programma per il 14 febbraio – e la presenza di Ghali, il cui album verrà rilasciato il 20 febbraio prossimo.