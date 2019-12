Migliori mirrorless: guida all’acquisto delle macchine fotografiche mirrorless

Le mirrorless sono tra le macchine fotografiche più apprezzate degli ultimi anni, modelli compatti e leggeri ideali da portare sempre con sé. La mancanza dello specchio interno (da qui il nome mirrorless) richiede ovviamente un mirino elettronico, dalla cui precisione dipende la qualità degli scatti. Per questo motivo è consigliabile acquistare almeno una mirrorless di fascia media, dispositivi in grado di assicurare funzionalità esclusive e un buon rapporto qualità-prezzo.

Tuttavia, si tratta di apparecchi costosi, con un prezzo superiore a 5/600 euro, perciò è comunque possibile scegliere una delle migliori mirrorless economiche, optando per una camera più semplice ma funzionale, con un costo inferiore a 500 euro. In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato le migliori macchine fotografiche mirrorless del 2019, i modelli più apprezzati e completi di fascia economica, media e infine i top di gamma, per chi vuole comprare una macchina esclusiva compatibile con obbiettivi professionali.

Le migliori mirrorless economiche sotto i 500 euro

Mirrorless Fujifilm X-A5

Una delle mirrorless più economiche è la Fujifilm X-A5, una macchina fotografica perfetta per i principianti. Contraddistinta da un design classico, pesa appena 361 grammi, con un design ergonomico che assicura una presa sicura e salda. La camera ha una risoluzione di 24,2MP, con sensore Ultra Sonic Vibration e un sistema di pulizia automatico, sensibilità ISO fino a 51200 e stabilizzazione dell’immagine con supporto per obiettivi OIS. Questo modello scatta in sequenza a 6 fps, con messa a fuoco AF, bilanciamento del bianco, monitor LCD TFT da 3 pollici e registrazione video in 4K. Inoltre, è presente un obiettivo Fujinon XC15 da 45 mm.

Mirrorless Panasonic Lumix G DC-GX800K

Se stai cercando una macchina fotografica mirrorless economica ma affidabile, una buona entry level è la Panasonic Lumix G DC-GX00K. Si tratta di un modello compatto e leggero, ideale per scattare ottime fotografie in viaggio e facile da trasportare. La camera dispone della funzione Selfie con ritocco estetico, può registrare video in 4K e propone il modulo per la connettività Wi-Fi. Il sensore Live MOS ha una qualità d’immagine di 16MP, con messa a fuoco tramite sistema AF a contrasto, obiettivo F2 e sensibilità ISO fino a 25600. Non manca il supporto per le foto panoramiche e gli scatti in sequenza a 6 fps.

Mirrorless Olympus E-M10 Mark II

Tra le migliori mirrorless economiche c’è la Olympus E-M10 Mark II, un dispositivo con un design classico e ricca dotazione di funzionalità. I controlli sono piuttosto comodi ed ergonomici, adattandosi perfettamente a qualsiasi situazione di scatto, con un peso di soli 342 grammi e uno spazio d’ingombro ridotto. La stabilizzazione dell’immagine su 5 assi garantisce foto di alta qualità anche ai meno esperti, grazie anche al mirino elettronico OLED con risoluzione di 2,36MP. Questa macchina fotografica ha un sensore Live MOS 4/3” da 16MP, modulo Wi-Fi integrato, pannello AF per la messa a fuoco e funzionalità per i video in 4K Slow Motion e Time Lapse.

Le migliori mirrorless di fascia media sotto i 1.000 euro

Mirrorless Olympus E-M10 Mark III

Se desideri acquistare una macchina fotografica mirrorless più avanzata, un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è la Olympus E-M10 Mark III. Evoluzione della Mark II, questo dispositivo è davvero facile da usare. L’immagine è stabilizzata da un sistema a 5 assi, per scattare foto a mano libera dettagliate e nitide, con processore TruePic VIII che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, sensore Live MOS da 16MP e messa a fuoco automatica. Lo scatto in sequenza ha una velocità di 8,6 fps, è presente l’AF con contrasto a 121 punti, la registrazione video in 4K, un mirino elettronico OLED e un modulo Wi-Fi integrato, con un peso di 362 grammi e compatibilità con obiettivi Micro Quattro Terzi.

Olympus E-M10 Mark III Fotocamera con Obiettivo Pancake, Argento Stabilizzazione dell'immagine su 5 assi, foto e video nitidi -...

Registrazione 4K per video realistici con qualità cinematografica

Mirrorless Panasonic Lumix DMC-GX80W

Una delle migliori mirrorless di fascia media è la Panasonic Lumix DMC-GX80W, una fotocamera digitale leggera e maneggevole. Il sensore Live MOS ha una risoluzione di 16MP, con supporto per i video in 4K e kit con doppio obiettivo 12-32 mm e 35-100 mm. Il mirino LVF è piuttosto preciso, con definizione cromatica a 2,7MP, inoltre la stabilizzazione dell’immagine Dual IS permette di ottenere scatti nitidi e migliorare la messa a fuoco, con sistema AF a contrasto. La sensibilità ISO arriva fino a 25600, con otturatore sul piano focale, panoramica e scatto in sequenza a 8 fps. Questa macchina propone un Flash TTL integrato, zoom digitale 4x e un display LCD da 3 pollici.

Panasonic Lumix DMC-GX80WEGK Fotocamera Digitale Mirrorless, 16... Sensore MOS Digital Live da 16 Megapixel senza filtro passa-basso

Stabilizzazione d'immagine Dual I.S.

Mirrorless Canon EOS M5

Una mirrorless leggera e affidabile è la Canon EOS M5, una piccola macchina fotografica in grado di assicurare prestazioni elevate. Questo modello pesa circa 427 grammi, con dimensioni di 115 mm di larghezza per 89 di altezza. Il sensore CMOS da 24,2MP è veramente preciso, con processore DIGIC 7 e schermo LCD touchscreen da 3,2 pollici, oltre alla connettività Wi-Fi e Bluetooth. La sensibilità ISO arriva fino a 25600, per scattare foto perfette anche con scarsa luminosità, in più ci sono le funzionalità di scatto in sequenza a 7 fps, messa a fuoco AF, stabilizzazione a 5 assi, video Full HD, mirino elettronico OLED EVF e tecnologia HDR ad alto contrasto.

Canon EOS M5 Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo EF-M... La fotocamera EOS M5 incarna la combinazione ottima delle migliori...

Grazie all'equilibrio tra le prestazioni elevate e la tipica...

Le migliori mirrorless top di gamma sopra i 1.000 euro

Mirrorless Sony Alpha 7K

Salendo nella categoria delle macchine fotografiche più esclusive, dispositivi top di gamma ad altissime prestazioni, una delle migliori mirrorless è senza dubbio la Sony Alpha 7K. Si tratta di un modello con sensore Exmor Full-Frame da 35 mm con 24,3MP, dotato del processore BIONZ X che garantisce performance professionali, con un qualità eccellente e immagini sempre dettagliate. Questa mirrorless è equipaggiata con un mirino elettronico XGA OLED da 1,3 cm, sensibilità ISO fino a 51200 e compatibilità con tutti gli obiettivi Sony con attacco E. è disponibile la registrazione video in 4K, la messa a fuoco AF ibrida, l’esposizione con misurazione a 1200 zone e un display LCD TFT da 3 pollici.

Offerta Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame con... Fotocamera digitale Mirrorless Sony con sensore Full-Frame CMOR Exmor...

Kit con obiettivo SEL 28-70 mm F3.5-5.6

Mirrorless Fujifilm X-T3

Una delle mirrorless migliori in assoluto è la Fujifilm X-T3, una macchia fotografica professionale legge]ra e compatta dotata di tantissime funzionalità avanzate. La struttura è realizzata in lega di magnesio, con un peso di soli 540 grammi, c’è un sensore APS-C X Trans CMOS da 26MP, in grado di registrare video in 4K e filmati ultraveloci in qualità Full HD. Ci sono il display digitale da 3 pollici, i moduli Wi-Fi e Bluetooth, la scheda di memoria amovibile con sistema di protezione Secure Digital, inoltre mette a disposizione una sensibilità ISO fino a 51200, scatti in sequenza a 20 fps, Autofocus, Eye e Face Detection e il nuovissimo processore X4.

Mirrorless Nikon Z6

La macchina fotografica mirrorless migliore del momento è la Nikon Z6, uno dei modelli più esclusivi disponibili sul mercato. Su Amazon è possibile trovare il set con l’adattatore a baionetta TFZ, con il quale è possibile utilizzare obiettivi F-Mount, per essere davvero pronti a tutto. La macchina presenta un sensore CMOS da 24,5MP retroilluminato, mirino OLED da 1,27 cm e sensibilità ISO fino a 51200. Tra le funzionalità disponibili c’è la ripresa in sequenza a 12 fps, una tecnologia di riduzione delle vibrazioni con ottica a 5 assi, modalità Sport per stabilizzare il mirino negli scatti in movimento, tecnologia HDR, Autofocus e porte HDMI e USB, per una connettività ai massimi livelli per questa splendida mirrorless della Nikon.