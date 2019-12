Massimo profitto per EMUI 10 su Huawei P30: build 185 migliora fotocamera e non solo

Chi non è rimasto per nulla soddisfatto dall’esperiena EMUI 10 sul suo Huawei P30 e P30 Pro potrebbe davvero ricredersi nell’immediato, per merito di un nuovo aggiornamento che sta già iniziando a colpire la serie top di gamma di questo 2019. Il pacchetto è quello con build 10.0.0.185, la cui distribuzione è appena partita in Cina ma che lambirà presto anche molti altri paesi, compresi quelli del continente europeo.

Chiaro come, dopo un grosso update del calibro dell’EMUI 10 con Android 10 naturalmente, qualcosa possa non andare per il verso giusto. Il riferimento doveroso non è solo a grossi bug bloccanti ma pure a qualche anomalia che possa risiedere in specifiche funzioni, anche non propriamente vitali nell’utilizzo di un telefono. Proprio l’aggiornamento 185 protagonista di questo articolo, ha il preciso scopo di migliorare e non poco l’esperienza degli utenti in merito alle funzioni di connettività bluetooth e nella resa della fotocamera.

Il firmware 185 va certamente nella giusta direzione, grazie al lavoro degli sviluppatori. Questi hanno prima di tutto corretto proprio un problema venuto fuori dopo l’installazione dell’EMUI 10: quello che non permetteva il funzionamento corretto di dispositivi bluetooth audio collegati al telefono. In particolare, in molti casi, proprio il suono non veniva riprodotto: acqua passata, per fortuna, ma solo dopo l’installazione del pacchetto una volta reso disponibile per tutti.

Per i patiti di scatti perfetti pure possessori dei Huawei P30 e P30 Pro ci sono pure delle ottime notizie. Proprio l’ultimo rilascio dell’EMUI 10 ora in prima distribuzione promette di migliorare proprio la stabilità del comparto per immagini davvero di qualità rispetto al preriodo post prima distribuzione del pacchetto.

Considerando la partenza della distribuzione in Cina annunciata da Huawei Central, la diffusione del pacchetto 185 dovrebbe giungere dalle nostre parti solo a distanza di qualche giorno, magari entro la fine di questo 2019. I possessori dei Huawei P30 se lo augurano di cerrto.