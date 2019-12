Lucifer 5 sarà il finale che tutti i fan desiderano, parola di Kevin Alejandro

I dettagli su Lucifer 5 sono molto scarsi, ma l’attore Kevin Alejandro promette ai fan che l’ultima stagione soddisferà le loro aspettative.

In un’intervista con Digital Spy, l’interprete del detective Dan Espinoza, ha dichiarato:

Tutto quello che posso davvero dire è questo: credo che sarà il finale per cui tutti abbiamo lottato. È stato un percorso incredibile, quindi rilassatevi nel nostro ultimo viaggio a Los Angeles insieme al diavolo preferito da tutti.

Kevin Alejandro ha aggiunto che la scelta optata da Netflix per una stagione più breve (il quarto capitolo ha avuto dieci episodi, mentre l’ultimo ne avrà 16 e sarà diviso in due parti) ha aiutato lo show a migliorare la sua narrazione. Così ha spiegato:

Sento che il modo in cui il nostro show si sta sviluppando è esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Ora abbiamo l’opportunità di arrivare subito al punto. Ogni personaggio è pieno di complessità, quindi i dieci episodi della stagione 4 hanno permesso a tutti noi di esplorare tutti gli archi narrativi. Lo stesso vale per l’ultima stagione.

L’attore ha poi continuato:

La bellezza del nostro show è che al pubblico è stata data l’opportunità di conoscere veramente i nostri personaggi e di far parte del viaggio di ognuno di loro. In qualunque circostanza si trovino i nostri personaggi, il pubblico si trova coinvolto in un viaggio emotivo insieme a noi. Sono entusiasta che tutti vedano come si conclude la nostra ultima stagione.

Nel frattempo, Kevin Alejandro ha fondato la sua società di produzione, la Alejandro Films, dove collabora con Leslie Alejandro e Dani de Jesus con l’obiettivo di dirigere e scrivere storie che non sono ancora state raccontate.

Niente mi rende più felice dell’essere creativo. Dopo essere stato in questo settore per un po’ come attore, sono stato ispirato a fare il passo successivo e creare i progetti che ho visto nella mia testa e nel mio cuore e realizzali da solo. La Alejandro Films è uscita dal nostro bisogno creativo di fondere l’arte e l’intrattenimento intorno alle questioni sociali che riteniamo importanti ai tempi di oggi.

L’attore, che ha diretto un episodio della quarta stagione di Lucifer, ha aggiunto che la rappresentazione è importante perché permette di raccontare storie da diverse prospettive, qualcosa che a Hollywood ancora manca. Un progetto a cui tiene molto:

Per troppo tempo a Hollywood, quelle storie erano limitate solo a voci specifiche, a seconda di chi c’era dietro le quinte. Ora, più che mai, è tempo di cambiare quella narrativa. La Alejandro Films è composta da una famiglia mista di artisti, creatori, animatori e attivisti, dedicata a cambiare un po’ le cose.

Lucifer 5 conterrà un episodio musicale e in bianco in nero, che permetterà ai fan di vedere i personaggi sotto un altro aspetto. Tom Ellis e Lauren German invece si sono espressi riguardo il finale di serie, concordando sul fatto che ci sarà un lieto fine per il diavolo e la detective Decker.

Le quattro stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix. L’ultima stagione invece arriverà nel corso del 2020.