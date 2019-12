Le migliori postazioni di guida per PS4 | Guida all’acquisto

Se vuoi migliorare l’esperienza di gioco, per affrontare in modo realistico i giochi di PS4 come F1 2019, Assetto Corsa e Need for Speed Payback, allora devi creare la tua postazione di guida. Ad esempio, puoi acquistare un kit con volante e pedaliera, da installare in qualsiasi punto senza particolari ingombri, oppure puoi realizzare una postazione davvero completa comprando anche un sedile sportivo con struttura di supporto. In questa guida ti mostreremo le migliori postazioni di guida per PS4, con una selezione dei set volante + pedali più interessanti e dei sedili per simulatori di guida.

Migliori postazioni guida PS4 (volante e pedaliera)

Speedlink Trailblazer Racing Wheel

Una postazione volante per PS4 piuttosto economica è la Speedlink Trailblazer Racing Wheel , compatibile anche con console Xbox One e pc. Il dispositivo è composto da un volante con supporto a ventose e impugnatura ergonomica, con 12 tasti e sensibilità configurabile in base alle proprie preferenze, con una struttura nera e inserti sportivi rossi. Insieme è presente la pedaliera regolabile, per gestire il freno e l’acceleratore, con sistema di vibrazione che rende la guida davvero realistica ed emozionante. La croce direzionale digitale è veramente precisa, per un’esperienza di gioco suggestiva con i migliori titoli di corse automobilistiche.

Speedlink Trailblazer Racing Wheel for PS4/Xbox One/PS3/PC - Volante... Volante per giochi per la playstation 3, 4, xbox one e pc | tempi di...

Pedali a regolazione fine per acceleratore e freno forti effetti di...

Thrustmaster T80 Ferrari 488

Un’ottima postazione PS4 è il Thrustmaster T80 Ferrari 488 , un set completo con volante e pedali economico e resistente. Naturalmente non si riescono ad ottenere le sensazioni di guida dei modelli più costosi, tuttavia si può creare una postazione valida per giocare, decisamente un modello adeguato per i principianti e chi non vuole spendere troppo. Il volante è una replica in scala del modello montato sulla Ferrari 488, con pulsanti integrati che permettono di gestire i maniera ottimale i menu della Playstation 4, oltre alle levette per il cambio sequenziale. I doppi pedali freno e acceleratore hanno un angolo di inclinazione regolabile, mentre il pedale del freno integra un sistema di resistenza progressiva. Buona anche la stabilità, infatti il supporto rimane fermo e non crea movimenti fastidiosi.

Thrustmaster T80 Ferrari 488 - GTB Edition Volante e Pedaliera... Pulsanti "PS", "SHARE" e "OPTIONS” integrati, per una comoda...

Volante dal design ergonomico, ottimizzato per tutti i tipi di giochi...

Hori RWA Racing Whee Apex

Se desideri creare una postazione per la Playstation 4, ma non vuoi spendere una fortuna, una soluzione adeguata è il kit volante + pedali Hori RWA Racing Whee Apex . Si tratta di un modello fulls size, in grado di assicura una simulazione di guida estremamente realistica. Il volante possiede un angolo di rotazione di 270 gradi, illuminazione a LED e pulsantiera completa, con una configurazione completamente programmabile in base alle proprie esigenze. I pedali analogici offrono una risposta precisa alle sollecitazioni, con tecnologia di vibrazione TouchSense per un’esperienza davvero suggestiva. Non mancano i comandi del cambio al volante e un sistema di fissaggio con morsetti che evita qualsiasi spostamento.

Hori Volante Rwa Racing Whee Apex (PS4/PS3/PC) - Ufficiale Sony -... Immersione totale grazie alla tecnologia di vibrazione TouchSense

Compatibile con PlayStation 4, PlayStation 3 e PC

Thrustmaster T150 Force Feeback

Per quanto riguarda le postazioni di guida PS4 di fascia media, un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Thrustmaster T150 Force Feedback . Compatibile con Playstation 4, 3 e pc Windows, questo simulatore di guida propone un volante realistico da 28 cm di diametro, con design moderno e accattivante e struttura ergonomica. All’interno sono presenti tutti i pulsanti di controllo per la PS4, tra cui PS, Share e Options, con angolo di rotazione regolabile da 270 fino a 1080 gradi, inoltre ci sono le levette del cambio sequenziale nella ghiera e un dpad. La pedaliera è perfettamente ottimizzata, infatti è possibile configurarla e regolare i pedali per un settaggio personalizzato, con tre diverse posizioni d’installazione.

Offerta Thrustmaster T150 Force Feedback Volante - PS4/PS3/PC Simulatore di guida ufficiale Ps4 e Ps3 (compatibile PC); Volante...

Pulsanti integrati per PS4 (Ps,Share,Options); force feedback...

Thrustmaster T300 Ferrari Integral RW

Una postazione PS4 top di gamma è il Thrustmaster T300 Ferrari Integral RW , un set con volante ergonomico e pedaliera regolabile ad alta precisione. Il volante ha licenza ufficiale Playstation 4 e 3, inoltre è compatibile con pc Windows. All’interno dispone di un sistema elettrico brushless particolarmente efficiente, per un realismo di guida di altissimo livello. L’angolo di rotazione va da 20 a 1080 gradi, con tecnologia Heart e risoluzione a 16 bit, pulsantiera completa, levette del cambio e rivestimento in alcantara. La postazione offre tutti e tre i pedali, con sistema di regolazione, configurazione e resistenza meccanica avanzata per il freno.

Offerta Thrustmaster T300 Ferrari Integral Rw Volante, Alcantara Edition per... Volante con licenza Sony PS4 PS3 compatibile PC e licenza Ferrari;...

Motore brushless di classe industriale, effetto force feedback lineare...

Migliori postazioni guida PS4 (sedile e supporto)

Two Dot Universal Pro Driving Simulator

Una volta acquistati il volante e la pedaliera non ti resta che rendere la postazione di guida per PS4 ancora più esclusiva, comprando anche un supporto per ricreare una vera configurazione di guida. Un modello economico è il Two Dot Universal Pro Driving Simulator , compatibile con Playstation 4, Xbox One e pc Windows. Si tratta di un supporto regolabile, sul quale installare il volante e la pedaliera, realizzato in metallo e regolabile in altezza. Il telaio a braccio è solido e stabile, con una piastra forata che supporta la maggior parte dei kit di guida per PS4 in commercio, tra cui quasi tutti i modelli Thrustmaster. Quando non serve è possibile richiedere la struttura, per ridurre lo spazio d’ingombro e riporla sotto il letto.

Two Dots Universal Pro Driving Simulator Supporto universale... Supporto universale ripiegabile, completamente in metallo, piano...

Appositamente studiato per ospitare volanti e relative pedaliere;...

Playset Dirt

Modello esclusivo per i veri appassionati di videogiochi di auto, il Playset Dirt è un sedile sportivo da gaming con supporto top di gamma, in grado di regalare un’esperienza di gioco estremamente realistica. Questo modello può essere usato anche da persone più alte di 180 cm, grazie alla struttura regolabile, inoltre è compatibile con i volanti Thrustmaster, tra cui le versioni T300 e TX RW. Prodotto di altissima qualità, il sedile in alcantara è veramente bello da vedere e comodo, con un design moderno e accattivante e un supporto avvolgente, per affrontare anche i Gran Turismo più impegnativi mantenendo un controllo ottimale.

Playset Evolution Pro

Un altro sedile con supporto top di gamma, ideale per creare una perfetta postazione PS4, è il Playset Evolution Pro . Il sedile è ergonomico e avvolgente, del tutto simile a un vero modello montato sulle auto da corsa, con schienale rigido, supporto per la testa e rivestimento ultra confortevole in alcantara. La struttura è completamente regolabile in base alle proprie necessità, in grado di ospitare anche persone molto alte senza particolari problemi, fino a un massimo di 220 cm. Sono presenti le piattaforme per i pedali e il volante, per realizzare un vero simulatore di guida compatibile con Playstation 4 e 3, Xbox One e 360, Nintendo Wii, pc Windows e Mac.

Playseat Evolution Pro Alcantara Rep.00104 - Bundle - Not Machine... Siediti e guida il più velocemente possibile in plays e at Evolution...

Questa è la versione Pro del popolare modello di Alcantara plays e at...