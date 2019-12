Last minute con offerte Amazon di Natale per Huawei P30 Lite, iPhone 11 e S10e: nuovi prezzi

Sono estremamente interessanti le nuove occasioni che stiamo osservando oggi 23 dicembre, a poche ore da Natale, in merito alle offerte Amazon focalizzate su modelli come i vari Huawei P30 Lite, iPhone 11 e Samsung Galaxy S10e. Dopo aver analizzato alcune promozioni nel corso dell’ultima settimana, come avrete notato tramite il nostro approfondimento lanciato online nella giornata di sabato, questa mattina occorre allargare gli orizzonti ad altre fasce di prezzo e a produttori differenti.

Huawei P30 Lite sempre il più caldo tra le offerte Amazon

La parentesi iniziale, tuttavia, va dedicata ancora una volta al tanto desiderato Huawei P30 Lite. Dopo un momentaneo abbassamento del prezzo risalente a 48 ore fa, infatti, in queste ore riscontriamo una nuova promozione che consente di portarsi a casa il tanto desiderato device a meno di 230 euro. Un’occasione estremamente interessante, soprattutto se pensiamo al fatto che nello scorcio iniziale del 2020 lo smartphone dovrebbe ricevere l’aggiornamento ottimizzato su EMUI 10.

Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Le proposte per iPhone 11 e Samsung Galaxy S10e

Per quanto riguarda gli altri device che voglio portare alla vostra attenzione oggi, la migliore offerta Amazon per coloro che sono interessati al mondo Apple si riferisce all’iPhone 11. Il modello con 64 GB di memoria interna, nella versione di colore bianco, si può acquistare questa mattina a 839 euro. Un ottimo rapporto tra qualità e prezzo che potrebbe fare la differenza per il pubblico italiano. Quanto al Samsung Galaxy S10e, invece, siamo scesi in queste ore a 465 euro.

Offerta Samsung Galaxy S10e Display 5.8", 128 GB Espandibili, RAM 6 GB,... Il display Infinity-O Dynamic AMOLED offre una maggiore risoluzione,...

La batteria del Galaxy S10e diventa intelligente: impara dalle tue...

Come sempre, massima attenzione. Le offerte Amazon trattate oggi a proposito dei vari Huawei P30 Lite, iPhone 11 e Samsung Galaxy S10e potrebbero andare sold out nel giro di pochi minuti. Soprattutto considerando la corsa al regalo di Natale dell’ultimo minuto che riguarda tanti italiani oggi 23 dicembre. Che ne pensate di queste promozioni?