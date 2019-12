Jimi Hendrix, Merry Christmas Medley|Needle

Quale artista non ha mai fatto un disco dove ha interpretato canzoni di Natale? Quasi tutti. Persino JIMI HENDRIX, anche se questa è da considerarsi una jam divertente fatta sotto Natale nel 1969, mentre Jimi provava in studio con Buddy Miles e Billy Cox per il concerto che avrebbero fatto a capodanno al Fillmore East di New York. Quell’evento diventerà poi il disco live della Band of Gypsys.

Mentre Jimi e i suoi nuovi compagni di palco stavano provando al Baggy’s Studio a New York la spettacolare “Machine Gun”, un brano che denunciava ancora una volta i crimini della guerra che gli USA facevano in Vietnam, hanno fatto una pausa rilassandosi con un medley natalizio che comprende “Little Drummer Boy”, “Silent Night” e “Auld Lang Syne”. Forse Jimi pensava di farla durante il concerto al Fillmore. Oggi quel divertimento è diventato un picture disc limited edition pubblicato per il Record Store Day. Nel vinile è stato aggiunto “Three Little Bears”, un brano registrato durante le session di “Electric Ladyland” e non inserito nel doppio capolavoro, ma solo nell’album postumo “War Heroes”.

La foto del picture disc è vera. Due anni prima, infatti, Jimi Hendrix accettò di posare vestito da Babbo Natale per la copertina di Record Mirror, nelle edicole a dicembre 1967, dove pubblicizzava la pubblicazione di “Axis: Bold As Love”. Questa foto è diversa da quella usata su Record Mirror e infatti Jimi in mano, come doni, ha due vinili del suo secondo album.

Anche se è una session di prova, è davvero incredibile sentire Jimi Hendirx avventurarsi tra le note di canzoni natalizie.

