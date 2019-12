Fare gli auguri Buon Natale 2019 con foto, video e frasi su WhatsApp il 25 dicembre

Meglio giocare d’anticipo e prepararsi subito per fare gli auguri Buon Natale 2019, così da non correre il rischio di dover poi fare le cose troppo di fretta nel momento clou delle feste. Abbiamo qui pronta per voi una raccolta delle migliori foto, video e frasi da inviare su WhatsApp nel giorno della vigilia o direttamente il 25 dicembre.

Si parte proprio dalle frasi, che sono sempre tanti a preferire per la loro immediatezza di significato. Gli aforismi, come tutti saprete, fanno rifletere ed invitano all’unione ed al raccoglimento in famiglia. Se ci tenete a recapitare un messaggio ben preciso a qualcuno, probabilmente individuerete tra queste la frase giusta per fare gli auguri Buon Natale 2019:

“La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo?” Bob Hope

“Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale!” Calvin Coolidge

“Il Natale è qualcosa di nostalgico che mi rende tristemente felice ed allo stesso tempo felicemente triste!” Jean-Paul Malfatti

“Chi non ha il Natale nel cuore non lo troverà mai sotto un albero.” Roy L. Smith

“Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.” Stephen Littleword

“A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati.” Alda Merini

“È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te.” Madre Teresa di Calcutta

“I ricordi, come le candele, bruciano di più nel periodo natalizio.” Charles Dickens

Le frasi vi piacciono, ma sentite che da sole non possono bastare? In questo caso, per fare gli auguri Buon Natale 2019, correranno in vostro soccorso le foto, suddivise tra immagini e GIF animate. Scommettete di trovarne anche più di una che sia di gradimento? Fatevi pure ingolosire, potete anche scaricarle tutte ed iniziare ad inviarle su WhatsApp per cogliere di sorpresa amici e parenti.





















Vi sentite soddisfatti, ma non troppo? Probabilmente perché aspettavate di imbattervi nei video per fare gli auguri Buon Natale 2019, un must che non può certamente mancare. Ne abbiamo selezionati un paio che siamo certi apprezzerete (si tratta di classici intramontabili, che piaceranno a grandi e piccini). Non stiamo qui a svelarvi altro: fateci solo sapere, se vi va, alla fine quali contenuti sceglierete.