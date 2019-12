Ed Sheeran e Ghali in Antisocial: la nuova versione è un regalo di Natale ai fan italiani

Ed Sheeran e Ghali in Antisocial, la nuova versione del brano è un regalo di Natale per in fan italiani che esce oggi, lunedì 23 dicembre.

Qualche giorno prima di Natale, Ed Sheeran e Ghali riservano una sorpresa ai fan italiani: si tratta di una versione inedita del brano Antisocial, contenuto dell’album N.6 Collaboration Project di Ed Sheeran e realizzato con Travis Scott.

Ed Sheeran e Ghali si sono conosciuti lo scorso luglio in occasione del concerto di Ed a Sansiro. Tra i due artisti c’è stata subito un’ottima intesa ed è nata l’idea di collaborare su un brano. Il brano scelto è stato Antisocial, che fornisce un racconto di ciò che significa per entrambi essere “antisocial”. Così, al testo già cantato in inglese da Ed Sheeran, Ghali ha aggiunto le sue barre in italiano per un duetto inedito disponibile da oggi negli store digitali.

Per i due si tratta della prima occasione di collaborazione che arriva a due giorni dal Santo Natale, come un dono di entrambi per i fan della penisola. Ma Ghali per i fan italiani ha riservato anche un altro regalo: il nuovo disco di inediti. Ha annunciato che l’album è ufficialmente terminato, registrato, e ha svelato la data di uscita. Il nuovo progetto discografico di Ghali, con Warner Music, verrà rilasciato il prossimo 20 febbraio e la data potrebbe portare con sé la conferma della partecipazione a Sanremo 2020 – in scena al Teatro Ariston e su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio del prossimo anno.

Ed Sheeran è stato appena nominato l’artista più ascoltato del decennio e con il suo album ÷ ha infranto ogni record; è inoltre l’artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra.

Ghali vanta all’attivo il successo del suo disco d’esordio Album, ha pubblicato il singolo Flashback e annunciato un nuovo album in uscita il 20 febbraio 2020.

Fred Gibson / Edward Christopher Sheeran / Jacques Webster / Joseph Robert Saddler

All you cool people, you better leave now

‘Cause it’s about to happen

Friday night and I’m ridin’ solo (yeah)

When I touch down, keep it on the low-low (it’s lit)

I don’t mess with your energy (no)

No photos (yeah)

So antisocial, but I don’t care (yeah)

Don’t give a damn, I’m gonna smoke here (yeah, pop it)

Got a bottle in my hand, bring more though (yeah, pop it, pop it)

Got my hat low, don’t talk to me (straight up)

I’ve been down, give me some space

You don’t know what’s in my brain

Music loud, easin’ my pain

Yeah, yeah, yeah, yeah

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

On something, on something, on something

I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (straight up)

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

On something, on something, on something

I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

I need room, I need room

Where you standin’ way too close

You might catch fumes, might catch fumes

When I zoom, when I zoom

Pass out, wake up by myself at right past noon, right past noon

Then I’m doomed

(Occupied and moving dolo)

(Yeah!)

Hennessy’s drowning all of my issues (straight up)

Right before I leave, she give me more than just a, “Miss you” (yeah)

That thing got more back just like my engine, I can hit it (in the back)

Seen a vision in the boy then we committed (it’s lit)

I’ve been lost, out inner space

You left me right in my place

I put you down on my name

Yeah, yeah, yeah, yeah

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

On something, on something, on something

I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (straight up)

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

On something, on something, on something

I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me, don’t touch me

I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night, yeah