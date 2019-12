Come guadagnare con TikTok soldi veri fino al 31 dicembre: guida a gemme e rubini

C’è un modo per guagnare con TikTok soldi reali, sonanti? Il social network cinese ha fatto registrare una vera e propria esplosione di registrazioni in questa ultima parte dell’anno: tutto merito pure di una campagna promozionale attiva fino al 31 dicembre che consente di mettere da parte più di qualche spicciolo consigliando ad amici e contatti vari di utilizzare proprio la più recente piattaforma.

Cos’è TikTok, target di riferimento e differenze con Instagram

Prima di segnalare come guadagnare con TikTok va necessariamente spiegato cosa sia la piattaforma in questione. Inizialmente quest’ultima, a torto, era stata in qualche modo accostata ad Instagram ma le modalità di utilizzo e il target di riferimento sono completamente diversi. Il social mira soprattutto ad un target di giovanissimi adolescenti che non hanno a cuore manie di perfezione come nel caso della creatura di Zuckerberg. Piuttosto i contenuti che si condividono sono quasi sempre divertenti e ci si mette volontariamente in ridicolo.

Proprio l’aspetto irriverente appena menzionato rende il social innovativo e diverso da tutta la concorrenza. A molti user poi non importa affatto che la piattaforma sia cinese, nonostante molti esperti sollevino il rischio di condivisione di dati con uno strumento di un paese in cui la libertà di parola è tutt’altro che data per scontata.

Come guadagnare con TikTok per ancora 9 giorni

Come già accennato in apertura approfondimento, chi è iscritto ora a TikTok può realmente guadagnare del denaro semplicemente facendosi portavoce della piattaforma e consigliandola a chiunque. Dall’app social, si otterrà il proprio link personalizzato di invito che dovrà essere inoltrato a chiunque si voglia. Per ogni iscrizione andata a buon fine si otterranno 50 centesimi, fino ad un massimo di 10 per utente e dunque per un ricavo di 5 euro.

Le modalità per guadagnare con TikTok non finiscono qui tuttavia. Sempre se gli utenti da noi invitati utilizzeranno il social in modo costante e in particolar modo guarderanno video per 10 minuti per 3 giorni consecutivi, il bonus extra a carico del promotore sarà di 2.50 euro.

Come guadagnare con TikTok ancora rubini e diamanti

Per guadagnare con TikTok non c’è solo la strada degli inviti per nuovi iscritti ma anche determinate azioni quotidiane corrisponderanno ad un ricavospecifico. Ad esempio, leggere il regolamento ci restituisce 100 rubini, visualizzare un minuto di video al giorno 200 rubini. Ancora, aumentare la visione delle clip a tre e dieci minuti giornalieri permette di ottenere 300 e 500 rubini. Per finire, la pubblicazione di un video al giorno da diritto al premio più grande ossia 500 rubini.

Quanto valgono rubini e diamanti e canale conversione

I diamanti di TikTok corrispondono a 1 euro, i rubini a 0.01 diamanti. Il credito maturato durante le attività su menzionate e pure con altre di contorno in piattaforma verrà convertito nella corrispondente cifra nella nostra moneta appunto. Il pagamanto di tutti i promotori della piattaforma avverrà tramite PayPal e la cifra corrisposta potrà essere spesa per qualsiasi esigenza.

Le operazioni promozionali termineranno appunto il 31 dicembre. Difficilmente dopo questa data un sistema di crediti così complesso sarà protratto, non almeno in questo modo. Nel frattempo la piattaforma avrà raggiunto il suo scopo, quello di registrare milioni di iscritti nel mondo con uno sforzo economico magari non eccessivo e non di certo superiore a qualsiasi campagna promozionale globale. Bisognerà vedere come, dal 2020 imminente, il social riuscirà a mantenere fedeli e attivi i suoi nuovi iscritti, magari cercando pure di acquisirne di nuovi.