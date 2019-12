A Natale siamo tutti più Trony con smartphone Huawei, Honor e Samsung in offerta

Bisogna prendere seriamente in considerazione oggi 23 dicembre la nuova campagna denominata “A Natale siamo tutti più Trony“, considerando una serie di offerte che consentiranno agli utenti di acquistare smartphone Huawei, Honor e Samsung a condizioni vantaggiosi. L’ultima chiamata per chi cerca l’occasione giusta durante queste festività, dopo le promozioni di Amazon che ho portato alla vostra attenzione in mattinata come avrete notato con l’apposito pezzo.

La selezione di offerte Trony per modelli Huawei, Honor e Samsung Galaxy

Passando dalla teoria alla pratica, possiamo concentrarci sui singoli modelli che fino al prossimo 7 gennaio andranno a caratterizzare. Ad esempio, gli utenti potranno portarsi a casa un Honor 7S a 89 euro invece di 120 euro, mentre chi desidera puntare su brand storici, potrà concentrarsi sul cosiddetto Nokia 3.2 2 da 16 GB, vista l’offerta che ce lo propone a 99 euro invece di 119 euro. Occhio anche al tanto chiacchierato Huawei Y7 2019, visto che in questo frangente Trony lo propone a 159 euro.

Andando avanti, nel catalogo di questa campagna troviamo LG K50S a 169 euro, invece di 189 euro. Non poteva mancare Xiaomi, se pensiamo al Redmi Note 8T che ci viene proposto a 179 euro, risparmiano la bellezza di 50 euro rispetto alle normali condizioni concepite da Trony. Ancora, abbiamo OPPO A9 2020 a 199 euro invece di 249 euro. Come accennato ad inizio articolo, una parentesi la possiamo dedicare anche a Samsung, se pensiamo al Samsung Galaxy A40 a 199 euro.

A chiudere il discorso troviamo due dispositivi come Huawei P30 Lite, che torna disponibile nello store Trony a 259 euro invece di 299 euro, mentre chi desidera un OPPO Reno 2 se lo potrà assicurare a 459 euro invece di 499 euro. Ricordate che le promozioni riportate oggi andranno in scadenza subito dopo l’Epifania, fermo restando che dovrete valutare anche eventuali sold out con cui il suddetto termine potrebbe essere anticipato. Trovato qualcosa di interessante?