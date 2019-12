10 anni di Alessandra Amoroso su Italia 1 con il concerto al Forum di Assago (scaletta)

Lunedì 23 dicembre è l’Alessandra Amoroso Day! Su Italia 1, l’artista ha preso le redini della programmazione per regalare ai fan una giornata speciale che festeggia il suo primo decennio di musica.

Più 10 anni di carriera per Alessandra Amoroso, tanti sono quelli trascorsi dai primi passi nel talent show Amici di Maria De Filippi ad oggi. 10 sono gli anni passati dal fortunato singolo Immobile, che per l’occasione rivive in una nuova versione inedita.

Italia 1 la omaggia con uno speciale dedicato alla sua carriera, in onda lunedì 23 dicembre in prima serata, dalle ore 21.10. Protagonisti dello speciale sono Alessandra Amoroso e i suoi sostenitori, quelli che le hanno consentito di sopravvivere nell’ostico mondo musicale, quelli che la seguono ovunque e che l’hanno sostenuta nel recente tour nei palazzetti che non ha trascurato neanche una regione italiana.

L’album 10/Io per i 10 anni di carriera e un’altra giornata di festeggiamenti prima della fine di un anno particolarmente intenso e felice per la cantante.

A 10 anni di distanza da Immobile, il suo primo singolo, venerdì 20 dicembre ne è stata pubblicata a sorpresa una seconda versione con un nuovo ingresso in radio. Immobile torna in radio più di 10 anni dopo il rilascio, Immobile torna in rotazione televisiva e su YouTube con un nuovo videoclip ufficiale: Immobile ha segnato l’esordio musicale di Alessandra Amoroso, grande protagonista dello speciale di oggi su Italia 1.

In occasione del rilascio del progetto Immobile 10 +1, su Italia 1 verrà trasmesso alle ore 18.25 in anteprima esclusiva il video Immobile 10+1. Al termine della giornata dedicata ad Alessandra Amoroso, inoltre, la rete trasmetterà lo speciale 10 Anni Di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI.

10 Anni Di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI

10 Anni Di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI è il nome dello speciale dedicato al primo decennio di musica di Alessandra Amoroso. Verrà trasmesso su Italia 1 lunedì 23 dicembre dalle ore 21.10 e consentirà ai fan della cantante di rivivere i primi 10 anni di emozioni trascorsi insieme.

Fa parte della programmazione anche il concerto che Alessandra Amoroso ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

La scaletta del concerto:

La stessa

Fidati ancora di Me

Avrò cura di tutto

Sul ciglio senza far rumore

Dalla tua parte

La gente non sei tu

Cadere piano

Comunque andare

Immobile

Stupida

Stella Incantevole

Estranei a partire da ieri

Senza nuvole

Urlo e non mi senti

Niente

Ti aspetto

È vero che vuoi restare

Amore puro

Difendimi sempre

Trova un modo

La vita in un anno

Buongiorno

Declinami l’amore

Simmetria dei desideri

Se il mondo ha il nostro volto

Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Ogni santissimo giorno

Forza e coraggio

Immobile – Testo