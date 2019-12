Skin Palla 8 in Fortnite: come ottenere lo stile aggiuntivo segreto

Uno degli aspetti di Fortnite che più fanno gola agli appassionati è la possibilità di collezionare diversi costumi e oggetti cosmetici per personalizzare il proprio alter ego virtuale. Non solo per una questione meramente estetica, ma anche e soprattutto perché si tratta di elementi che il più delle volte vanno a provare agli altri giocatori di aver superato determinate sfide o soddisfatto determinati requisiti, non sempre semplicissimi. Lo shooter costruttivo di Epic Games deve parte del suo successo proprio alla fame di collezionismo dei suoi utenti su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, che siano PC, Mac, dispositivi mobile o PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Proprio a loro è dedicata questa piccola e pratica guida della Battaglia Reale di Fortnite. Con l’ultimo aggiornamento del videogame, infatti, non tutti si sono accorti che tra le varie novità è stat0 introdotto anche uno stile aggiuntivo segreto per una delle skin al debutto con il Capitolo 2. Si tratta della skin Palla 8, che palesemente si rifà alle icone più note del biliardo. Come molti di voi sapranno, questo costume possiede già uno stile alternativo, vale a dire quello di colore bianco. Ora, però, giocando equipaggiando proprio questo costume, noterete che qualcosa lo sta “corrompendo”. Si tratta di un vero e proprio virus, capace di conferirgli un aspetto completamente diverso.

Come riferisce la community di Fortnite Battle Royale, il virus si fa via via più evidente man mano che giocherete con la skin in questione equipaggiata. Non solo, l’avanzare della corruzione è legato anche al livello stagionale del giocatore: per fare vostro lo stile alternativo segreto di Palla 8 dovrete allora raggiungere il livello 300 del Pass Stagionale, come ben visibile nel video presente poco più in alto in questo stesso articolo. Impresa per altro non impossibile, considerando che la Stagione 1 del Capitolo 2 è stata prolungata fino a febbraio 2020.

