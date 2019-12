Sconto di 10 euro sulla spesa con Amazon Prime Now: come approfittarne

Amazon vuol fare le cose in grande quest’anno, inviando perfino a casa dei propri iscritti delle lettere per invitarli ad approfittare dei servizi Prime: è successo con Prime Video e con Amazon Music Unlimited, ed adesso con Amazon Prime Now. Non avete mai fatto compere su Amazon Prime Now? C’è sempre una prima volta. Pensate che utilizzando il codice sconto ‘BENVENUTO10‘ avrete diritto ad un buono sconto di 10 euro a fronte di un ordine minimo di 50 euro. La promozione risulta valida anche per lo store ‘Pam Panorama‘, con codice sconto ‘10NEWPAM‘. Ricordate, però, che il servizio di consegna a casa della spesa alimentare del gigante dell’e-commerce è disponibile solo per alcune città italiane (Milano, Roma e Torino).

Se vi trovate altrove difficilmente potrete approfittarne. In ogni caso, l’occasione resta ottima per tutti quegli utenti che, al contrario, si trovano adesso in quei capoluoghi, e possono quindi approfittare dello sconto di 10 euro sulla spesa alimentare prevista a fronte di un acquisto minimo di 50 euro. Il taglio sul prezzo non sposterà gli equilibri, ma immaginiamo sia comunque cosa ben accetta da parte di tutti quelli che usano fare la spesa e riempire le proprie dispense con i prodotti venduti su Amazon Prime Now.

Non dimenticate che per poter approfittare della promozione dovrete inserire il codice sconto ‘BENVENUTO10’ (naturalmente senza virgolette) ed aver aggiunto al carrello una spesa dal valore minimo di 50 euro (in caso contrario non vi sarà applicato lo sconto). Non dite che Amazon non ci stia mettendo del suo per rendere speciale il vostro Natale. A questo punto non abbiamo altro da aggiungere, a meno che non siate voi ad aver bisogno di ulteriori chiarimento (in quel caso restiamo a disposizione, potendo voi interagire con noi attraverso il box dei commenti in basso).