Maratona Riverdale su Italia1 con le prime tre stagioni: orari e programmazione

In attesa di vedere la quarta stagione, riparte Riverdale su Italia1 con una maratona che accompagnerà i fan per tutto il periodo natalizio. Mediaset manderà in onda i primi tre cicli di episodi ogni mattina, a partire da sabato 21 dicembre, con una programmazione volta a intrattenere il pubblico di giovanissimi.

La serie tv, basata sui personaggi apparsi nei fumetti Archie e trasmessa negli Stati Uniti sulla CW, è diventata un vero fenomeno di culto in grado di conquistare sia adolescenti che adulti. Merito di una trama che mescola l’elemento teen con il mistero. Riverdale – che dà il titolo alla serie tv – è una cittadina apparentemente perfetta, ma sotto questo aspetto, ogni residente nasconde una fitta oscurità. La trama segue le vicende corali di un gruppo di ragazzi: Archie Andrews (KJ Apa) è un giocatore di football del liceo con la passione per la musica; Betty Cooper (Lily Reinhart), bionda e intelligente con una cotta per Archie sin da piccola; Jughead Jones (Cole Sprouse) è il migliore amico di Archie, un ragazzo asociale ma sveglio e sarcastico: è il narratore onnisciente della serie; Veronica Lodge (Camila Mendes), ultima arrivata a Riverdale, proviene da una famiglia ricca ed è una ragazza forte e perspicace.

Nel cast della serie anche l’attore icona di Beverly Hills 90210, Luke Perry, scomparso lo scorso marzo a causa di un grave ictus. Tra gli altri “adulti” ci sono Mädchen Amick (Twin Peaks) nei panni di Alice Cooper, madre di Betty; Mark Consuelos (Pitch, Regina del Sud) è Hiram Lodge, padre di Veronica; Skeet Ulrich (Scream) interpreta FP Jones, padre di Jughead; Marisol Nichols (24, In Justice) è Hermione Lodge, madre di Veronica; e Molly Ringwald (Breakfast Club, Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare) nei panni di Mary Andrews, madre di Archie.

Da oggi, durante tutte le feste natalizie, al via su #Italia1 la maratona #Riverdale: ogni mattina 3 episodi della serie fenomeno a partire dalla prima stagione fino ad arrivare all'inedita terza stagione (in onda dal 2 gennaio)https://t.co/edlLefYTNa pic.twitter.com/gOu1Vs54mz — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 21, 2019

Riverdale viene sconvolta da una tragedia: la misteriosa morte di Jason Blossom, fratello della rossa Cheryl (Madelaine Petsch). Inizialmente classificato come un annegamento, si scoprirà essere stato in realtà ucciso da un’arma da fuoco. Mano a mano il sospetto si insinua nelle menti dei cittadini, e l’immagine di perfezione verrà a meno, lasciando spazio a bugie, segreti, tradimenti e colpi di scena. Perché nessuno a Riverdale è ciò che dice di essere. Ogni stagione della serie tv è caratterizzata da un mistero da risolvere che lascerà il pubblico col fiato sospeso.

La maratona di Riverdale su Italia1 inizia sabato 21 dicembre dalle 9:25 alle 12:10 circa. Ogni giorno, la rete Mediaset manderà in onda tre episodi alla volta, a cominciare dalla prima stagione. La programmazione terminerà il 2 gennaio 2020. Per chi non si accontenta, la serie tv è disponibile anche sulle piattaforme di streaming quali Netflix, Infinity e Amazon Prime Video.

Riverdale ha dato vita anche a due spin-off: Le Terrificanti Avventure di Sabrina, serie basata sui fumetti Archie,e Katy Keene; con entrambi condivide lo stesso universo. La quarta stagione di Riverdale, attualmente in onda negli Stati Uniti, è ancora inedita in Italia.