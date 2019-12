Il 2020 l’anno di Pocophone F2: dispositivo confermato

Attendevamo con ansia notizia sul Pocophone F2, il successore del dispositivo presentato nel 2018 dal sub-brand di Xiaomi. Ci aspettavamo il dispositivo sarebbe arrivato nel 2019, arrivando addirittura a pensare il progetto potesse essere stato accantonato per l’abbandono dell’azienda da parte di Jai Mani, uno dei massimi responsabili. La cosa ha forse solo rallentato il processo, dato che Pocophone F2 non è in dubbio e verrà senz’altro presentato nel corso del 2020. Ne ha parlato di recente Alvin Tse (il global head di POCOPHONE, ndr.), non lasciando spazio ad altre interpretazioni.

Se Pocophone F1 era stato il flagship killer degli anni 2018 e 2019, Pocophone F2 lo sarà del 2020: in buona sostanza è questo quanto dichiarato da Tze su Twitter (trovate l’intervento a fine articolo, che dovrebbe spazzare via ogni dubbio). Ci spiace comunque informarvi che, almeno per il momento, non si conoscono ancora le specifiche tecniche di Pocophone F2, che dovrebbe stupire gli addetti ai lavori e gli appassionati con gli effetti speciali (dopo due anni di attesa dal precedente modello non può che essere così). Possiamo solo provare a farci un’idea di come sarà il Pocophone F2: secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo potrebbe non avere alcuna tacca sul display e montare uno slot pop-up per la fotocamera frontale. Sul retro la fotocamera conterà probabilmente tre sensori, per un’esperienza fotografica sopra le righe.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento al prossimo articolo sul Pocophone F2, che speriamo darà notizie di sé il prima possibile (l’attesa è già stata abbastanza lunga, non avrebbe senso prolungarla oltre). Voi siete tra quelli che aspettano il dispositivo, oppure a spingervi è semplicemente la curiosità fine a sé stessa? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso l’apposito box in basso.