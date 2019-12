Da Death Stranding a Resident Evil 2: i giochi con la miglior grafica del 2019

Senza dubbio, Death Stranding è un videogioco non adatto a tutti. Lo immaginavamo fin dalla sua presentazione, l’ultima fatica di Hideo Kojima era destinata a dividere fortemente la critica – sia generalista che specializzata – così come i pareri dei “semplici” appassionati. C’è chi ha saputo cogliere il messaggio del creatore della Metal Gear Saga, che ha messo sul piatto un viaggio tra connessioni ed emozioni, chi invece ha bollato il titolo come un mero – e ripetitivo – simulatore di consegne. Quel che è certo è che l’action adventure con protagonista Sam Porter Bridges – interpretato per l’occasione da Norman Reedus, già noto al grande pubblico per il ruolo di Daryl Dixon nella serie TV The Walking Dead – regala a tutti i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro un comparto tecnico davvero notevole.

Non a caso, Death Standing è stato inserito nell’ultimo video del portale britannico Digital Foundry, visibile poco più in basso in questo stesso articolo e dedicato ai videogiochi con la miglior grafica del 2019. Il sito, che da sempre offre a fan e curiosi approfondite analisi tecniche delle produzioni in pixel e poligoni di maggior richiamo, ha voluto tirare le somme di quest’anno ormai agli sgoccioli focalizzandosi proprio sui tecnicismi, per un anno che ha visto approdare sugli scaffali fisici e digitali titoli molto avanzati dal punto di vista tecnico.

Titoli per l’appunto come Death Stranding di Kojima, che brilla per animazioni e resa generale delle tante star hollywoodiane a schermo, ma anche come Control di Remedy Entertainment o il remake di Resident Evil 2, che lo scorso gennaio ci ha (ri)portato in una Raccoon City dettagliatissima e popolata da zombie creati con dovizia di particolari. Non mancano neppure, tra i videogame citati, Ace Combat 7: Skies Unknown, The Tourist, A Plague Tale: Innocence e Ion Fury. O ancora lo stupefacente Quake II RTX di Lightspeed Studios, Gears 5 e Metro Exodus.

E voi, quale credete siano i videogiochi dalla grafica più impressionante dell’anno? Avete già giocato Death Stranding o qualcuno degli altri titoli citati nel filmato pubblicato su YouTube da Digital Foundry?