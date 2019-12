Agli sgoccioli le offerte Mediaworld XDays: sconti Huawei, Honor e iPhone fino al 23 dicembre

Ancora poche ore per cogliere le offerte Amazon XDays in scadenza domani 23 dicembre. Si tratta di occasioni che investono, per il settore telefonia, principalmente i brand Huawei, Honor e pure gli iPhone Apple: speciali sconti solo sullo store online della catena, pure supportati dalla spedizione standard gratuita.

Come accaduto spesso negli ultimi tempi, le offerte Mediaworld attualmente in vigore per gli XDays (pure partite lo scorso 11 dicembre) investono il brand Huawei. Sono degni di nota almeno due occasioni per quello che possiamo definire il segmento entry-level della telefonia, con riferimento al Huawei Y6 2019 e al Huawei P Smart+, sempre nell’edizione di quest’anno. Il primo è venduto a 129 euro anziché a 159 euro. Il secondo, al contrario, non supera la soglia dei 200 euro ed in effetti è proposto a 199 euro (con un risparmio netto di 60 euro rispetto al valore attuale di listino).

Le offerte Mediaworld per gli XDays riguardano anche il sotto-brand Huawei Honor (Anche se oramai è pure riduttivo chiamarlo così visto l’ampia gamma di device commercializzati). La promozione investe un altro smartphone di fascia media, oramai ad un prezzo da vero entry-level: cocchio dunque all’Honor 9X ora venduto a 229 euro.

Per concludere la carrellata di offerte Mediaworld di cui poter approfittare ancora oggi e poi domani 23 dicembre, c’è da segnalare anche un melafonino Apple di certo un po’ datato ma che al suo corrente valore commerciale rappresenta un’occasione. L’iPhone 7, in effetti, è venduto ora presso lo store online della catena di elettronica a 419 euro nella colorazione nera e nella versione con taglio di memoria da 32 GB.

Una precisazione finale su tutti gli smartphone protagonisti delle attuali promozioni. Come già sottolineato, la spedizione standard sarà gratuita ma per nulla garantita entro il giorno di Natale (pur volendo prenotare oggi stesso il proprio device). il pacco hi-tech regalo per se stessi o per qualcun altro dovrebbe giungere solo entro venerdì 27 dicembre.