The Vampire Chronicles bocciata: Hulu abbandona la nave e dice no alla serie, tutto da rifare?

Un altro colpo di scena nell’intricata questione di The Vampire Chronicles che sembra destinata ad essere rimandata all’infinito che sia per un motivo o per l’altro. Se lo scorso marzo sono state annunciate le riprese del pilot della serie, oggi torniamo a parlare perché, a quanto pare, Hulu ha scaricato tutti dicendo no al lavoro svolto fino a questo momento. È passato quasi un anno da quando la serie televisiva, basata sull’amata serie di Anne Rice, ha trovato una casa sulla piattaforma e con l’inizio delle riprese il lieto fine sembrava vicino ma non c’è stato niente da fare.

L’adattamento televisivo di The Vampire Chronicles non è più in fase di sviluppo, almeno per Hulu. Variety riferisce che Anne Rice e il suo team stanno riportando la proprietà sul mercato e la serie è alla ricerca di una nuova casa e la cosa entusiasmante è che la scrittrice ha messo in vendita i diritti cinematografici e televisivi al suo Vampire Chronicleslibri completamente, il che significa che chiunque decida di pagare deterrà i diritti cinematografici e televisivi sui romanzi per sempre e non come opzione. In questa operazione sono inclusi anche i diritti di “The Mayfair Witches“.

Al momento non si conoscono i dettagli di questo rifiuto anche se in molti pensano che sia il prezzo il problema visto che, questo insolito pacchetto, potrebbe avere un costo richiesto compreso tra $ 30 milioni e $ 40 milioni e questo lo renderebbe molto fruttuoso per uno studio disposto a rischiare e investire a lungo termine nella proprietà.

Non è la prima volta che la serie subisce uno stop da quando si è profilata la possibilità che potesse finire sul piccolo schermo e se in un primo momento è stato lo showrunner Bryan Fuller a mollare gli ormeggi per poi venire sostituito con Dee Johnson, adesso si è alla ricerca di una nuova casa per lo show e questo potrebbe cambiare ancora una volta tutto. Secondo le prime anticipazioni la serie dovrebbe partire dal secondo libro della Rice ovvero The Vampire Lestat visto che il primo, Interview with the Vampire , è stato adattato in un film omonimo con Tom Cruise nel ruolo di Lestat de Lioncourt nel 1994.

All’inizio di questo mese , la pagina Facebook ufficiale di The Vampire Chronicles (gestita dalla Rice e suo figlio Christopher) ha pubblicato un aggiornamento sulla serie:

“Ci rendiamo conto che è passato del tempo da quando ti abbiamo dato un aggiornamento. Per favore, permettimi di assicurarti che dietro le quinte stanno accadendo cose straordinariamente eccitanti e che stiamo cercando di parlarti di loro. Ma in questo particolare momento, abbiamo giurato di mantenere il segreto. Il minuto in cui saremo liberi di farlo, lo faremo e lo faremo qui. Questa pagina non è morta. Come Lestat, questo progetto vivrà per sempre. Conosciamo la tua sete e noi, Lestat e tutti coloro che condividono il dono oscuro, la sete verrà soddisfatta molto presto”.

Purtroppo le notizie che sono arrivate non sono quelle che i fan si aspettavano, questo è certo.