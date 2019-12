Testo e video di Magnifico Difetto di Benji e Fede, nuovo singolo da Good Vibes

Il video di Magnifico Difetto di Benji e Fede è girato sulle Dolomiti. Il duo modenese torna quindi in radio con un nuovo estratto da Good Vibes, ultimo album di inediti dal quale hanno già estratto Sale con Shari, che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo Giovani senza riuscire a centrare la finale.

Good Vibes è il quarto album in studio di Benji e Fede, nel quale hanno voluto inserire diversi duetti, tra i quali si conta anche quello con Nek in Safari, quello con Shari in Sale, quindi Tra Lo Stomaco E Lo Sterno con Tormento e L’Ultimo Gin Tonic con Rocco Hunt.

Com’è noto, Benji e Fede si sono conosciuti online, esattamente alle 20:05, titolo che poi hanno dato al loro album di debutto, dopo la firma con Warner Music. I due giovani artisti provengono dalla stessa città ma non si erano mai conosciuti prima di quell’occasione, soprattutto perché Benjamin Mascolo si era trasferito in Australia per motivi di studio.

Durante il tour improvvisato con l’aiuto dei fan che li avevano conosciuti online, Benji e Fede vengono notati dalla Warner che propone loro un contratto discografico. Del 2015 il primo successo in Tutta D’Un Fiato, trainata dalla prima partecipazione al Coca Cola Summer Festival.

Nello stesso anno, esce il disco di debutto che conta sulla produzione di Andy Ferrara e Marco Barusso. Il titolo, 20:05, si riferisce all’orario del primo messaggio che si sono scambiati su Facebook e con il quale hanno discusso della possibilità di formare un duo. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche ed è stato un successo grazie al richiamo dei singoli Lunedì, Lettera e New York.

Nel 2016 prendono parte al Festival di Sanremo per supportare Alessio Bernabei nella serata dei duetti. Alla fine di marzo pubblicano il loro primo libro autobiografico Vietato Smettere Di Sognare. A giugno arriva Eres Mìa con Xriz, mentre qualche mese dopo rilasciano il secondo album che hanno voluto intitolare 0+. L’album è anticipato dal singolo Amore Wifi. Nel disco, compare un duetto con Max Pezzali in Traccia Numero 3, uno con Annalisa in Tutto Per Una Ragione e con Jasmine Thompson in Forme Geometriche, uscito come singolo il 25 novembre del 2016.

A marzo 2018 arriva Siamo Solo Noise e i primi palasport, che hanno ripetuto nel mese di novembre del 2018. Il nuovo album, Good Vibes, vede invece la luce a fine 2019. Nel 2020, Benji e Fede saranno all’Arena di Verona per la prima volta nella loro carriera.

Sarà l’atmosfera

Il caldo la sera

La voglia di dirsi parole scontate

Sarà un’altra scusa

A fermare il tempo

A darci ancora un momento

Sarà colpa mia

O forse anche tua

Prometterci niente mantenendo tutto

E non chiedere scusa

L’amore è sempre una prova

Oh panico, panico, panico

Quando mi guardi

Salto mi giro e ripasso senza fermarti

Oh, oh, oh, panico panico panico quando riparti

E non so cosa fare se non ci sei

E non so cosa fare se non ci sei

Perché noi siamo

Un magnifico difetto

Che con te è stupendo e non voglio

Dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare

Perché noi siamo un magnifico difetto

Saremo abitudine

A volte anche un vizio

Sarò sempre pronto a fidarmi di te

Sarà che non voglio

Lasciarti mai sola

O dedicarti la noia

Sarà colpa mia

O forse anche tua

Parlarci di tutto senza dire mai niente

Io che ti chiedo scusa

Poi, poi ti bacio a memoria

Panico, panico, panico

Vorrei baciarti

Salto mi giro e ripasso senza fermarti

Oh, oh, oh panico, panico, panico

Quando riparti

Perché noi siamo

Un magnifico difetto

Che con te è stupendo

E non voglio

Dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare

Panico, panico, panico

Quando mi guardi

E panico, panico, panico

Quando riparti

E cancelliamo le paure

Perché noi siamo

Un magnifico difetto

Che con te è stupendo

E non voglio

Dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare

Perché noi siamo

Un magnifico difetto

Che con te è stupendo