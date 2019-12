Supernatural 13 è finalmente realtà su Rai4, come vedere i nuovi episodi? Streaming e programmazione completa

Supernatural 13 è finalmente realtà su Rai4. Fino all’ultimo minuto abbiamo temuto il peggio ma, alla fine, la serie tv americana tornerà in onda con i nuovi episodi proprio mentre negli Usa i fratelli Winchester ormai sono vicini alla resa dei conti e al gran finale. Sicuramente i fan perdoneranno Rai4 per questo ritardo soprattutto dopo la messa in onda del finale della 12esima stagione e la messa in onda della première della 13 che da ufficialmente inizio alle feste. Ebbene sì, la programmazione di Supernatural 13 sarà un po’ ballerina e atipica e quindi farete bene a prendere carta e penna per non perdervi nemmeno un episodio della serie.

Spolverate croci e paletti di frassino, stasera inizia la nuova stagione di #Supernatural! A partire dalle 19:30, prima l'ultimo episodio (in replica) della stagione 12 e a seguire l'episodio 1 della stagione 13.

L'appuntamento è ogni sabato e domenica! pic.twitter.com/UVppP0OltB — Rai4 (@RaiQuattro) December 21, 2019

Sin dall’annuncio dell’arrivo dei nuovi episodi le polemiche non sono mancate visto che Rai4 ha deciso di mandare in onda Supernatural 13 né in prima serata e né in seconda ma puntando sul preserale ovvero a partire dalle 19.45 e fino alle 21.10 con due episodi al giorno almeno nel fine settimana. Sì, perché c’è anche questa novità. La serie andrà in onda il sabato e la domenica. Questo permetterà un recupero che porterà fino alla primavera i fan almeno ad arrivare alla 14esima stagione? Tutti lo sperano ma ancora non c’è conferma ufficiale, intanto, sono in molti che si sono già piazzati davanti a Rai4 ma cosa succede a coloro che non possono vedere gli episodi in diretta in tv?

Tutti coloro che non vedranno la diretta tv potranno seguire Supernatural 13 in streaming sul sito RaiPlay (raggiungibile cliccando qui https://www.raiplay.it/dirette/rai4) e poi on demand per qualche settimana. Nel primo episodio della serie, Dean raggiunge Sam dopo aver constatato la morte di Castiel ma non appena vede il nephilim Jack, già adolescente, gli spara ma causando la sua reazione spingendolo ad usare i suoi poteri che mettono ko i due Winchester fino alla mattina dopo. Il suo unico obiettivo è quello di trovare suo padre e per questo arriva in un locale dove lavora il figlio dello sceriffo della cittadina.

L’appuntamento con la serie è fissato per domani, 22 dicembre, con gli episodi 2 e 3 della tredicesima stagione che ci terrà compagnia per tutte le vacanze e non solo, salvo cambiamenti.