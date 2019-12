Primo aggiornamento dopo Android 10 di ASUS Zenfone 6: diverse novità incluse

Si aggiorna l’ASUS Zenfone 6 con la patch di sicurezza di novembre 2019, dopo circa un paio di mesi dal rilascio di Android 10 (di cui più diffusamente vi avevamo parlato in questo articolo). Il pacchetto si declina nelle doppia versioni ZS630KL_IN e ZS630KL_WW, che si preoccupa anche di incrementare la stabilità del sistema e delle prestazioni generali. Migliora, in particolare, il comparto fotografico introducendo la possibilità di sfruttare lo zoom nel passaggio tra la fotocamera principale e quella grandangolare senza dover passare per il pulsante dedicato.

Come riportato dal forum ufficiale ZenTalk, secondo il changelog sono state aggiornate le impostazioni APN, corretta l’animazione boot, introdotto il supporto a sei nuove lingue, attivato il VoLTE/VoWiFi per Vivo Brazil (queste due ultime novità non ci riguarda di persona, salvo casi particolari), aggiunta una funzionalità per modificare gli stili del menu dal pulsante di accensione, aggiunta un’opzione per cambiare il volume della suoneria durante una chiamata, corretto un disturbo che non permetteva all’utente di lanciare una chiamata utilizzando le cuffie attraverso il jack da 3.5mm senza microfono ed introdotta la possibilità di mostrare AM/PM con il formato a 12h dell’orologio.

Tutte piccole novità che potrebbero far piacere, anche se non chiamate a sconvolgere completamente l’esperienza utente dell’ASUS Zenfone 6. Se non siete ancora stati raggiunti dall’aggiornamento non fatene un dramma: il rilascio avverrà in maniera graduale a bordo di tutti gli esemplari coinvolti, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che tutto sia completo (a volte anche tre o quattro). Non avendo ancora ricevuto la notifica OTA (Over-The-Air), verificate personalmente l’avvenuta disponibilità del pacchetto seguendo il solito percorso nelle impostazioni generali del vostro ASUS Zenfone 6 (‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica aggiornamenti manualmente’). In caso di domande, utilizzate il box dei commenti in basso.