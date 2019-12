Orari e ingressi per i concerti di Renato Zero a Bologna prima della pausa natalizia

I concerti di Renato Zero a Bologna concludono la prima parte di spettacoli che il Re dei Sorcini ha organizzato per il supporto del suo ultimo album, Zero Il Folle, che ha pubblicato il 4 ottobre dopo il rilascio dei singoli Mai Più Da Soli e La Vetrina.

Biglietti per i concerti di Renato Zero a Bologna

L’orario d’inizio del concerto, sia per il giorno 21 che per il giorno 22, è fissato nelle ore 21. Lo show inizierà con una precisione svizzera, per cui è consigliabile prendere posto qualche minuto prima dell’inizio dello spettacolo.

I varchi per l’accesso saranno aperti a cominciare dalle 19 e sarà possibile già prendere posto. L’accesso dall’ingresso corretto è indicato dal settore scelto al momento dell’acquisto del biglietto. In caso di difficoltà, rivolgersi al personale addetto.

Continua così il tour di Renato Zero per Zero Il Folle, che ha avviato con le sei date sold out di Roma, nella quale tornerà per le date conclusive che ha in programma il 30 e il 31 gennaio e per le quali sono già in prevendita i biglietti su VivaTicket e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Il percorso di Zero Il Folle è iniziato nel mese di maggio, quando Renato Zero ha deciso che era arrivato il momento di rilasciare il primo singolo che ha individuato in Mai Più Da Soli. Il brano fa parte di un disco nel quale si contano 13 tracce, prodotte da Trevor Horn.

Il singolo apripista è invece La Vetrina, il cui video ufficiale è stato presentato nel corso dell’ultima edizione di IMAGinACTION di Ravenna, del quale Renato Zero è stato anche ospite. Per il momento, non ci sono stati altri singoli estratti dal nuovo album, che sta invece portando in tour lungo tutta l’Italia.

Zero Il Folle rappresenta anche il naturale erede Alt, ultimo album che ha dedicato alla musica leggera. L’album era stata portato in tour in tutti i maggiori palasport italiani e all’Arena di Verona per tre eventi consecutivi nel mese di giugno 2016.

Come arrivare ai concerti di Renato Zero a Bologna

Come arrivare con i mezzi pubblici

In occasione della maggior parte dei Concerti sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85 In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti In aereo

8,8 km dall’aeroporto G. Marconi di Bologna

Come arrivare in auto

In autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Scaletta dei concerti di Renato Zero a Bologna

Il Mercante Di Stelle Per Non Essere Così/Niente Trucco Stasera/Artisti/L’Equilibrista (medley) Mai Più Da Soli Viaggia Cercami Emergenza Noia Sogni Di Latta Che Fretta C’è Dimmi Chi Dorme Accanto A Me Questi Anni Miei La Culla è Vuota Magari/Ho dato/Mentre aspetto che ritorni/Ed io ti seguirò/La tua idea/Nei giardini che nessuno sa (medley) Figli tuoi Madame Chi Via Dei Martiri Vivo/Uomo, No!/ Non Sparare/Il Carrozzone (medley) Ufficio Reclami Triangolo Si Sta Facendo Notte Rivoluzione Quanto Ti Amo Tutti Sospesi Quattro Passi Nel Blu La Vetrina Amico Assoluto Casal De’ Pazzi Zero Il Folle Il Cielo

Gli altri concerti di Renato Zero per Zero Il Folle