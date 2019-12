Offerte videogiochi a un passo dal Natale 2019, titoli e gadget pronti da impacchettare

Siamo ormai alle battute finali per quanto riguarda il tempo a disposizione per poter fare i propri acquisti in vista del natale 2019, e numerosi sono gli spunti che arrivano dalle offerte videogiochi disponibili in giro per il web.

Certo, bisogna affrettarsi per non perdere l’ultimo treno disponibile, vista la grandissima mole di richieste in arrivo a tutti i diversi rivenditori online. Il rischio di restare senza è dunque parecchio elevato: meglio muoversi e fare propri gli oggetti del desiderio adocchiati nelle ultime settimane.

Offerte videogiochi tra gadget e titoli imperdibili: i consigliati

Diverse le produzioni videoludiche che hanno animato la scena nel corso degli ultimi mesi. Senza dubbio il genere degli sparatutto ha beneficiato non poco dell’avvento di Borderlands 3, nuovo capitolo della serie Gearbox approdato sugli scaffali nel mese di settembre. Un ritorno a lungo bramato dai fan, che dopo diversi spin off hanno potuto finalmente approcciare nuovamente a un capitolo della serie regolare. Ed è un ritorno in grandissimo stile, con il franchise che torna più in forma che mai grazie anche alle specifiche tecniche degli hardware per cui è stato reso disponibile.

Sempre in tema di sparatutto si resta quando si parla di RAGE 2, nuovo capitolo sviluppato da Avalanche Studios. Mondo post apocalittico, musica assordante e sparatorie adrenaliniche sono il mix perfetto per ravvivare un pomeriggio natalizio rallentato dalla digestione di pranzi faraonici. E potrebbe essere anche un’idea regalo perfetta sfruttando offerte videogiochi ad hoc.

Da non prendere assolutamente sottogamba anche la riproduzione videoludica del basket americano, con NBA 2K20 che rappresenta il non plus ultra per gli appassionati della pallacanestro d’oltreoceano. Immancabili tutti i top player della serie regina statunitense, pronti a calpestare i parquet di tutte le arene del campionato, riproposte finemente tanto sotto il profilo qualitativo che dell’atmosfera

Qualora aveste invece energie in eccesso da sfruttare, quale il titolo che potrebbe fare al caso vostro? Ma ovviamente WWE 2K20, il nuovo capitolo della serie che annualmente porta sugli schermi tutti i maggiori interpreti del wrestling. Botte da orbi da suonarsi comodamente nel salotto di casa (non fisicamente, non dimenticate il “Don’t Try This at Home”! Ndr): a menarsi ci pensano gli “armadi a muro” protagonisti sui ring digitali.

Presenti proposte utili a soddisfare anche le esigenze dei più piccoli, con i vari titoli della serie LEGO sempre pronti in rampa di lancio. Ultimo in ordine di apparizione The LEGO Movie 2 Videogame, un concentrato di allegria che porta anche sugli schermi tutto il divertimento della pellicola cinematografica.

Non solo videogiochi

Mettendo da parte le offerte videogiochi legate strettamente ai titoli, diverse sono le opzioni utili da sfruttare per i regali di Natale 2019 anche sul fronte degli accessori. Interessantissime sono le cuffie Logitech G PRO X, che senza alcun dubbio risulteranno essere dono assai gradito per tutti quegli utenti che adorano trascorrere le proprie sessioni di gioco in compagnia degli amici tramite party.

Valida alternativa al Dualshock 4 è poi il Nacon Revolution Pro Controller 3. Una periferica che in breve tempo potrebbe divenire la compagna di giochi ideale grazie all’estrema versatilità e ad adattabilità tanto nelle sessioni di gaming for fun che in quelle hardcore o competitive della scena eSport.

Queste e tante altre le offerte videogiochi da non perdere durante questi ultimi giorni che ci separano dal Natale 2019: sarà uno di questi il regalo che sceglierete? Diteci la vostra nei commenti.