Immane difetto dei Samsung Galaxy S11? Purtroppo c’è questa possibilità

Non sono rassicuranti le notizie che arrivano sul conto dei Samsung Galaxy S11, che potrebbero risultare più difficili da riparare dei Galaxy S10. Come riportato da SamMobile, il colosso di Seul avrebbe deciso di cambiare la società che si occupa della fornitura della colla impiegata sui suoi device, effettuando il passaggio dal nastro biadesivo delle aziende locali NDFOS e ANYONE Inc. alla colla di Weldbond e HB Fuller. Gli smartphone di ultima generazione sono difficili da riparare, soprattutto per la tendenza a voler rendere le cornici sempre meno spesse (il Samsung Galaxy S10 ne è la prova lampante, estremamente complicato da smontare).

Coi Samsung Galaxy S11 la situazione dovrebbe addirittura peggiorare, sempre che il produttore asiatico si decida ad utilizzare la colla al posto del nastro biadesivo. Certo, i costi sarebbero minori e probabilmente le cornici ancora più sottili, ed è per questo che crediamo, alla fine dei giochi, l’OEM decida per questa soluzione, che però renderà i Samsung Galaxy S11 quasi irreparabili.

Quando si acquista un nuovo smartphone magari non ci si farà quasi caso al livello di riparabilità del prodotto, anche perché i costi di riparazione non sono per nulla esigui (a seconda dei casi si ha la tendenza ad acquistare direttamente un nuovo telefono, sempre che l’ultimo non sia stato a propria volta comprato da poco, e magari anche pagato a caro prezzo). Non è ancora certo che i Samsung Galaxy S11 vengano assemblati con la colla al posto del nastro biadesivo, ma, per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato, la soluzione sembra molto plausibile (in quel caso ripararli diventerebbe un vero incubo). La questione per caso vi tange personalmente, oppure vi sembra troppo futile ed estemporanea per essere presa in considerazione al momento dell’acquisto?