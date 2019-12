Il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order è già in sviluppo, parola di Kotaku

Con Star Wars Jedi Fallen Order, i ragazzi di Respawn Entertainment hanno dimostrato al mondo – e pure al publisher Electronic Arts – che vale ancora la pena investire in grandi avventure per singolo giocatore. Avventure del tutto prive di funzionalità multiplayer e di ogni sorta di ambizione online, spogliate di microtransazioni e matchmaking per mettere sul piatto solo della sana azione ed esplorazione da vivere in solitaria. In questo caso, poi, la prestigiosa licenza di Star Wars fa il resto, regalando ad appassionati e semplici curiosi un’esperienza davvero avvincente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come abbiamo già sottolineato nella nostra recensione – potete recuperarla a questo indirizzo -, gli stessi autori della saga sparacchina di Titanfall e del fenomeno Battle Royale Apex Legends sono riusciti a confezionare un videogame di certo non esente da difetti, ma che per l’appunto ribadisce quanto i titoli single player siano ancora vivi e vegeti. E largamente apprezzati da pubblico e critica di settore. Non stupisce allora che, stando alle ultime voci di corridoio, un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order sarebbe già stato approvato dal colosso di Redwood City, e pronto ad essere sviluppato nelle laboriose fucine di Respawn.

A dirsi certo che un secondo capitolo sia nei piani di EA è il noto editor di Kotaku Jason Schreier. Sul forum videoludico ResetEra, il giornalista ha fatto notare come presso Respawn Entertainment siano state di recente aperte nuove posizioni lavorative. Queste, manco a dirlo, fanno riferimento al team di Star Wars e ad un progetto action adventure. Schreier, poi, dichiara che un sequel è stato approvato ancora prima che il gioco originale fosse distribuito sugli scaffali a metà novembre.

Offerta Star Wars Jedi Fallen Order - PlayStation 4 Una nuova avventura galattica ti attende in Star Wars Jedi: Fallen...

In questa avventura per giocatore singolo dalla forte componente...

Insomma, pare che la Forza tornerà a scorrere potente con un secondo capitolo di Star Wars Jedi Fallen Order, magari rimettendoci nei panni del protagonista Cal Kestis. Voi avete giocato il primo episodio? Cosa ne pensate, vi è piaciuto? Scatenatevi nei commenti!