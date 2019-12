Cos’è e come funziona Amazon Music HD

Amazon ha alzato lo standard di qualità per lo streaming musicale, introducendo il servizio Amazon Music HD. Novità assoluta nel settore, disponibile al momento soltanto in 4 paesi, questa innovazione consente di ascoltare milioni di brani del catalogo Music Unlimited con una qualità audio HD e Ultra HD, arrivando a una nitidezza del suono oltre 10 volte superiore rispetto a quella dei file MP3 normali. Vediamo come funziona Amazon Music HD, quanto costa e quali sono le differenze con gli altri servizi di streaming musicale.

Cos’è Amazon Music HD

Amazon Music HD è il nuovo servizio proposto dall’azienda di Jeff Bezos, con il quale è possibile accedere allo streaming musicale di Music Unlimited in qualità HD, High Definition. Si tratta di un nuovo standard per l’audio musicale, con brani a 16 bit e frequenza di 44,1 kHz, una qualità davvero elevata per le tracce digitali, di pari livello rispetto a quella offerta dai CD registrati in studio. Oltre a ciò Amazon mette a disposizione anche dei brani premium, con qualità spettacolare in Ultra HD a 24 bit e 192 kHz.

Lo standard HD è compatibile con tutto il catalogo multimediale di Amazon Music Unlimited, quindi oltre 50 milioni di tracce musicali, mentre l’opzione avanzata UHD viene proposta soltanto su alcuni milioni di tracce speciali. Tale livello di qualità va a integrare le tecnologie disponibili con i device Amazon, per quanto riguarda i dispositivi top di gamma di ultima generazione, come gli speaker Amazon Echo , i TV Box Fire TV e i tablet Fire HD .

Al momento Amazon Music HD non è ancora disponibile in Italia, infatti il servizio è partito soltanto in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito, tuttavia dovrebbe arrivare quanto prima anche nel resto del mondo, rendendo accessibile questa funzionalità premium anche agli utenti italiani. In questo momento Amazon è all’avanguardia nel settore dello streaming musicale, una strategia che intende offrire il miglior servizio sul mercato per mettere in difficoltà i concorrenti, tra cui Tidal, Spotify, Apple Music e Google con Play Music.

Quanto costa Amazon Music HD

Come abbiamo visto, per il momento Amazon Music HD non è disponibile in Italia, allo stesso tempo i prezzi di lancio del servizio nel nostro Paese dovrebbero i medesimi applicati in USA e Germania. In particolare, per usufruire della qualità Ultra HD sarà necessario pagare un prezzo di 14,99 dollari al mese (probabilmente sarà previsto un costo di 14,99 euro in Italia), con tariffa scontata per gli utenti del servizio Amazon Prime, che potranno beneficiare di un costo ridotto a 12,99 dollari al mese.

Qual è la differenza tra la qualità audio SD e Ultra HD?

Per capire l’innovazione introdotta da Amazon con la tecnologia Music HD, è importante approfondire un momento come funziona la qualità audio dei brani musicali digitali. Quando le tracce sono passate al formato digitale, quindi convertite in MP3, viene eseguita una compressione dei file, un’operazione che inevitabilmente comporta una perdita di qualità. Ciò significa che alcuni suoni potrebbero non essere udibili, per questo motivo è differente ascoltare musica da un vinile, un CD o un file scaricato da internet.

La qualità della musica digitale viene misurata in kilo bit per secondo, kbps, considerando che la maggior parte dei servizi propone uno standard di 320 kbps, quello per capirci della qualità tradizionale SD. Con Amazon Music HD si arriva invece a 850 kbps, quindi oltre il doppio rispetto allo standard tradizionale. Con l’opzione Ultra HD si raggiunge un livello ancora più alto, arrivando a 3730 kbps, più di 10 volte lo standard dell’SD, con una qualità identica a quella dei CD a 24 bit e 192 kHz.

Basta pensare che la qualità attuale del servizio Amazon Music è di 256 kbps, quindi il salto è notevole per un utente che decide di sottoscrivere questo nuovo servizio. Ovviamente la compatibilità dipende dal proprio dispositivo, infatti non tutti i device supportano gli standard audio HD e Ultra HD. Ad esempio, per ascoltare la musica sul pc sarà necessario installare degli appositi software, in grado di codificare il segnale e convertire il file MP3 mantenendone la qualità, programmi offerti da Amazon stesso ai clienti di Music HD.

Che connessione bisogna avere per supportare Amazon Music HD?

Veniamo adesso a un altro aspetto legato ad Amazon Music HD, ovvero la connessione internet. Per supportare questa velocità di riproduzione è necessario avere una connessione adeguata, con una velocità da 1,5 a 2 Mbps per quanto riguarda lo streaming musicale in HD, altrimenti per l’opzione Ultra HD bisogna avere una connessione da 5 a 10 Mbps. Il consumo dichiarato da Amazon è di 5,5MB per l’HD, altrimenti per ascoltare i brani musicali in Ultra HD si arriva fino a 12MB. Per il download delle tracce HD servono invece 51MB, mentre per scaricare quelle in Ultra HD 153MB.

Differenze tra Amazon Prime Music, Music Unlimited e Music HD

Music HD non va confuso con gli altri due servizi offerti dal colosso americano, Amazon Prime Music e Music Unlimited. Amazon Music viene proposto all’interno del pacchetto Prime, con un catalogo di 2 milioni di tracce musicali, stazioni radio e la possibilità di creare playlist personalizzate, con riproduzione su un solo dispositivo alla volta.

Amazon Music Unlimited , invece, è un servizio di streaming musicale indipendente da Prime, perciò può essere acquistato a parte.

In questo caso il catalogo è di 50 milioni di brani musicali, con abbonamenti individuali e per la famiglia, per accedere alla piattaforma da 6 dispositivi contemporaneamente. Amazon Music HD sarà disponibile per tutti i clienti Amazon, tuttavia sono previste tariffe differenti a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto. Ad esempio, per i clienti Amazon Prime il prezzo è di 12,99 dollari al mese, per chi possiede un account Amazon senza l’opzione Prime il costo è invece di 14,99 dollari al mese.

La tariffa migliore è prevista per i clienti di Amazon Music Unlimited, titolari di un piano individuale o per la famiglia. In entrambi i casi sarà possibile pagare 5 dollari in più al mese, per usufruire della qualità HD e Ultra HD su tutto il catalogo di 50 milioni di brani musicali. Inoltre, se sarà confermata l’offerta attiva al momento in USA, Giappone, Regno Unito e Germania, si potrà provare il servizio gratuitamente per 90 giorni, per sperimentare la qualità audio migliore del settore senza spendere nulla.