Un lontano ricordo le cornici per i Samsung Galaxy S11, foto pannello svela nuovo dettaglio

La serie Samsung Galaxy S11 si avvicina sempre di più. Considerando il già “paparazzato” lancio per metà febbraio dei device non stupisce neanche che in questi ultimi giorni di dicembre sia stata messa a disposizione la foto che ritrae il pannello frontale del telefono: un elemento che ci fornisce interessanti spunti di riflessione.

Proprio il pannello che dovrebbe essere montato a bordo del prossimo Samsung Galaxy S11 è quello riportato nella foto di inizio articolo. Appare subito evidente il passo in avanti compiuto dai designer al soldo del produttore sudcoreano: le cornici, già minime sulla serie Galaxy S10, sono praticamente scomparse su tutti i lati del prossimo top di gamma. Il lavoro più importante è stato compiuto sulla lunetta superiore ed inferiore dove il bordo è ridotto a pochissimi millimetri (il loro numero esatto non ci è dato ancora saperlo).

Sempre la foto oggi protagonista degli ultimi rumor sul Samsung Galaxy S11, come pure già detto, ci dice anche qualcos’altro. Il pannello mette in mostra un piccolissimo foro sulla parte alta del display, Si tratta naturalmente dell’unità fotocamera anteriore che a questo punto, potrebbe essere davvero discreta. Nessun foro vistoso per l’unità di scatto dunque che interrompa la visione dei contenuti sullo schermo ma solo un elemento ben poco visibile.

L’innovativo design del Samsung Galaxy S11 si appresta ad esserne senz’altro un suo punto di forza. Tra gli altri plus venuti a galla per l’ammiraglia (soprattutto nella sua versione Plus in questi ultimi giorni) c’è il comparto fotocamera posteriore. Il sensore principale da ben 108 MP dovrebbe fare faville, grazie pure ad una nuova tecnologia di pixel binning che accorperà appunto i pixel in griglie 3×3 garantendo dettagli e luminosità ad ogni scatto. Con la specifica dotazione, proprio il successore del Galaxy S10 dovrebbe fare ben meglio della concorrenza attualmente sul mercato.