Scopri i 10 migliori giochi Pokémon di tutti i tempi

I Pokémon hanno conquistato il mondo dell’intrattenimento, con milioni di appassionati che seguono le storie divertenti e i giochi emozionanti della saga. Oggi puoi acquistare tantissimi giochi Pokémon, dai primi videogiochi come Pokémon Cristallo, fino alle ultime versioni di Pokémon Go per Nintendo Switch, Let’s go, Eevee! e Let’s Go, Pikachu! Scopriamo i 10 migliori giochi Pokémon di sempre, con uno sguardo ai migliori gameplay di tutti i tempi senza tralasciare anche i giochi tradizionali con le carte Pokémon.

Pokémon Cristallo

Tra i giochi Pokémon per Nintendo 3DS, un titolo per collezionisti è Pokémon Cristallo, disponibile su Amazon nella versione Limited Edition. Grazie al codice contenuto all’interno della confezione, infatti, è possibile scaricare la prima versione di Pokémon Cristallo, un gioco che ha fatto la storia della saga Pokémon, ideale per i nostalgici e i veri fan del piccolo animaletto giallo. Si tratta del sesto gioco di Pokémon, ambientato nella regione di Johto e in quella di Kanto, un GDR con modalità doppio giocatore e diversi cambiamenti estetici rispetto a Pokémon Oro e Argento.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

Uno dei migliori giochi di Pokémon Go è Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, un titolo per console Nintendo Switch con possibilità di accesso simultaneo fino a due giocatori allo stesso tempo. Il gameplay prevede una serie di avventure con tantissime prove da affrontare, cercando di catturare i Pokémon selvaggi e sfidare i famigerati Allenatori. Per mettere nel sacco i Pokémon selvaggi bisogna toccarli, lanciando le tradizionali Poké Ball e cercando di scegliere il momento giusto, per evitare di farsi distrarre. Grazie al mirino si possono effettuare lanci piuttosto precisi, soprattutto per prendere i Pokémon selvaggi volanti, i più difficili da catturare.

Pokémon Sole

Uno dei Pokémon videogiochi più apprezzati è Pokémon Sole, disponibile per console Nintendo 3DS. È possibile comprare sia la versione standard, che in alternativa quella Limited o Definitive Collection, a seconda delle proprie preferenze. Dopo 20 anni dal lancio di Pokémon Versione Rossa e Verde, arrivano dunque nuovi Pokémon e tantissime avventure mai viste prima, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Nel gameplay è possibile scegliere un compagno di viaggio, optando per il Pokémon Aliderba Rowlet, il Pokémon Pirofelino Litten, oppure il Pokémon Otaria Popplio. Il luogo di gioco è Alola, una regione situata in un arcipelago tropicale, inoltre sono presenti nuove mosse Z e le Battle Royal per sfide tutti contro tutti.

Carte Pokémon

Se sei un vero tradizionalista dei Pokemon allora le carte sono l’opzione migliore in assoluto. Acquistando un mazzo tematico Pokémon puoi partecipare ai tornei ufficiali, oppure divertirti con i tuoi amici in maniera spensierata, scegliendo tra le versioni Ultraprisma, Tempesta astrale, Gioco di squadra e Sintonia mentale, soltanto per citarne alcune. Per gli incontri ti bastano appena 60 carte Pokémon, dopodiché puoi sfidare gli altri utenti dal vivo per un gameplay davvero emozionante. Su Amazon puoi trovare tantissimi mazzi di carte Pokémon, perciò non ti resta che dare un’occhiata e acquistare l’opzione tematica che preferisci.

Pokémon Ultrasole

Se state cercando dei giochi Pokémon per Nintendo 3DS, uno dei migliori gameplay è Pokémon Ultrasole. Proposto spesso in coppia con Pokémon Ultraluna, la storia vede il Professor Kului chiedere il coinvolgimento del giocatore per realizzare un Passaporto Allenatore, con tantissime altre vicende emozionanti come il furto di Pokémon dal laboratorio. Tra le novità assolute ci sono ben 4 Pokémon esclusivi, Poipole, Stakataka, Blacephalon e l’evoluzione del Pokémon Naganadel. Divertenti le funzionalità per le nuove forme e mosse mai viste prime, come la Sbalorditesta di Blacephalon e la Fotodistruzione Apocalittica con Ultranecrozium Z.

Pokémon Spada

Tra i Pokémon videogiochi un gameplay interessante è senza dubbio Pokemon Spada, un videogioco disponibile per Nintendo Switch. Si tratta di una delle nuovissime avventure della saga, un RPG Pokémon divertente e avvincente. L’ambientazione è la regione di Galar, in cui si possono trovare moderne città, paesaggi montani e tranquille cittadine di campagna immerse nel verde. All’inizio del gioco si affronta il viaggio con un Pokémon partner, dopodiché bisogna catturare i Pokémon lungo il cammino, per accumulare punti per la proprio squadra e cercare di diventare i campioni di Galar.

Pokémon Scudo

Altrettanto emozionante è la saga di Pokémon Scudo, ambientata come per Pokémon Spada nella regione di Galar. Nelle battaglie è stata integrata Dynamax, una funzionalità esclusiva che permette ai Pokémon di aumentare le loro dimensioni, crescendo i maniera smisurata. Ciò li rende particolarmente forti e potenti, per sconfiggere il proprio avversario e rendere il confronto ancora più suggestivo. Una variante speciale del Dynamax è il Gigamax, disponibile soltanto con alcuni Pokémon speciali, che possono crescere fino a raggiungere dimensioni da veri giganti per un duello mozzafiato.

Pokémon Diamante

Tra i migliori giochi Pokémon per Nintendo DS c’è Pokémon Diamante, uno dei primi videogiochi della saga uscito nel 2006. Nonostante gli anni passati si tratta ancora di uno dei titoli più interessanti, un gioco da comprare assolutamente per gli appassionati del famoso personaggio giapponese. L’ambientazione si trova nella regione di Sinnoh, che richiama i paesaggi tipici dell’isola di Hokkaido in Giappone. All’interno del gioco è possibile catturare oltre 100 Pokémon, per completare le missioni e sfidare i propri amici cercando Pokémon al Lago Verità. Importante la presenza del Professor Rowan, che aiuta ogni giocatore offrendo loro Pokémon e il prezioso Pokédex, l’enciclopedia digitale per gli allenatori di Pokémon.

Pokémon Versione Bianca 2

Un gioco Pokémon davvero appassionante è Pokémon Versione Bianca 2, disponibile per console Nintendo DS. Questo gameplay è l’evoluzione della prima generazione, per affrontare con una nuova grafica le avventure all’interno della regione di Unima, con tantissime novità che rendono l’esperienza estremamente suggestiva. Oltre alle nuove location è presente un Pokédex innovativo ed esclusivo, inoltre sono disponibili nuovi Capipalestra da sfidare ed è possibile realizzare film con i Pokémon a Pokéwood. Molto divertente l’opzione Asse dei Ricordi, per scoprire le storie di alcuni personaggi delle serie precedenti, come quelle dei Pokémon della prima versione di Pokémon Nero e Bianco.

Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Infine un Pokémon GO gioco uscito nel 2018, Pokémon: Let’s Go, Eevee!, che fa parte dei nuovi RPG per Nintendo Switch insieme a Pokémon: Let’s Go, Pikachu!. Tante le novità di questa saga, come le sfide ai Superquattro, le evoluzioni di Meltan e gli esperti Pokémon. Lo scenario è la regione del Kanto, con gli immancabili Pokémon selvatici che non vanno più scoperti nell’erba alta, infatti adesso sono molto più visibili e si può scegliere su quali puntare, per catturare soltanto i Pokémon migliori in base alla propria strategia di gioco. Altra novità riguarda l’Allenatore di Pokémon, che in questo gameplay non deve combattere con i Pokémon selvatici, infatti basta tentare di catturarli, per un divertimento assicurato ad ogni sfida.