Orari e ingressi per il concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Assago

Il concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Assago conclude la lunghissima tournée mondiale che l’artista romano ha tenuto per il supporto di Vita Ce N’è. La serata finale si terrà al palasport alle porte di Milano a cominciare dalle 21 del 20 dicembre.

I biglietti del concerto di Eros Ramazzotti a Milano

Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono recarsi all’ingresso indicato sul proprio tagliando, mentre per il ritiro sul luogo dell’evento è indispensabile presentarsi in cassa con un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessaria una delega con la firma del delegante e del delegato. I varchi saranno aperti a cominciare dalle 19, orario prima del quale non sarà previsto l’ingresso alla struttura.

Il live chiude la lunga serie di concerti che Eros Ramazzotti ha organizzato per il supporto del suo ultimo album, Vita Ce N’è, che ha rilasciato il 23 novembre del 2018 e dal quale ha estratto diversi singoli. Il disco era partito con il rilascio della title track, al quale è seguito In Primo Piano, scritto per lui da Jovanotti.

Nel 2019, l’artista romano aveva dovuto interrompere la tournée per sottoporsi a un intervento alle corde vocali dal quale si è ripreso completamente e in breve tempo. I concerti sono ripresi con le date già annunciate in calendario. In Italia, ha tenuto spettacoli in ogni angolo della penisola, comprese le isole e l’Arena di Verona. I concerti che Eros Ramazzotti ha organizzato per Vita Ce N’è hanno raggiunto tutto il mondo, così com’era accaduto nel caso di Perfetto. Nel disco, si contano anche diverse collaborazioni come quella della giovanissima Alessia Cara e quella di Luis Fonsi, che ha anche portato sul palco del Festival di Sanremo 2019, l’ultimo a conduzione Claudio Baglioni.

Come arrivare al Mediolanum Forum di Assago

Come arrivare con i mezzi pubblici

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

In metropolitana e bus

Dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).



Come arrivare in auto

Il Mediolanum Forum, situato a tre chilometri dalla città, si raggiunge velocemente con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova (tratto senza pedaggio).

Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Scaletta del concerto di Eros Ramazzotti