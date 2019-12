Offerte Amazon dell’ultimo minuto, i videogiochi da non perdere per il Natale 2019

Siete tra quelli che nelle ultime ore stanno scrutando le offerte Amazon in cerca del regalo perfetto? Siete dunque dei ritardatari cronici? Ebbene questo è il momento di fare la vostra mossa. Il grande flusso di richieste in arrivo al colosso americano porta in breve tempo a un rischio di congestione delle spedizioni, che non nonostante gli sforzi potrebbero non essere pronte prima dell’arrivo del Natale 2019. Se avete acquisti da portare a termine è meglio dunque approfittare della giornata odierna, prima che le “file alla cassa” risultino troppo lunghe per essere smaltite dai folletti della compagnia.

Tante le offerte Amazon da sfruttare per confezionare ad arte i propri regali, con i videogiochi che immancabilmente rivestono un ruolo di primissimo piano. Qualunque sia la vostra piattaforma di riferimento, non mancheranno opzioni utili a stuzzicare il vostro animo nerd.

Offerte Amazon dell’ultimo minuto, Natale 2019 incombe

Come di consueto tantissime le offerte Amazon presenti sul portale, pronte a soddisfare ogni tipologia di richiesta della community dei videogiocatori. Titoli proposti a prezzi interessantissimi e che spaziano tra i generi più differenti tra loro.

Impossibile non partire con gli ultimi arrivati sul mercato, come Death Stranding. Il titolo patrocinato da Hideo Kojima non ha di certo bisogno di presentazioni, vista la calorosa accoglienza che gli è stata riservata tanto sotto il profilo della critica specializzata che dal pubblico. Se siete tra coloro che non hanno ancora provato le chicche confezionate dal team del producer nipponico, questo è il momento per recuperare.

Grande affollamento anche sui campi di calcio digitali di FIFA 20, con Electronic Arts che non smette di foraggiare la FIFA Ultimate Team di costanti novità. La magnetica modalità di gioco non smette di reclutare nuovi adepti, con le sfide che si fanno sempre più avvincenti grazie alle nuove carte dedicate ai calciatori che vengono aggiunte via via col passare del tempo.

È stato un anno particolarmente ricco per gli sparatutto, ma il ritorno più atteso era senza dubbio quello di Call of Duty Modern Warfare. Il nuovo capitolo della serie ha riportato in alto il nome del franchise con un ritorno alle origini, abbandonando le derive troppo futuristiche che il gameplay aveva preso. E il rush finale delle offerte Amazon per il Natale 2019 potrebbe essere il momento giusto per arricchire la propria collezione con questa piccola perla.

I possessori di Nintendo Switch dal canto loro hanno di che giocare durante le festività natalizie. Il finale del mese di ottobre ha visto infatti esordire sugli scaffali dei negozi l’atteso Luigi’s Mansion 3, che arricchisce la lineup della console ibrida del colosso nipponico di una nuova preziosissima gemma.

Situazione analoga per Pokémon Spada e Scudo, la cui release è avvenuta durante lo scorso mese di novembre. Un nuovo passo in avanti per la saga curata da Game Freak, che sfrutta appieno la potenza computazionale dell’hardware a disposizione offrendo una nuova avventura in grado di soddisfare anche i fan più esigenti.

Queste e tante altre le offerte Amazon disponibili all’interno del portale, ma affrettatevi: non vorrete rimanere senza regalo sotto l’albero, vero?