Meno alternative con assistenza WeBank in caso di problemi con login e app che non funzionano

Se siete clienti WeBank, dovrete fare molta attenzione oggi 20 dicembre. Soprattutto in riferimento a coloro che non ci pensano su due volte nel contattare l’assistenza in caso di problemi tecnici, come riscontrato da diversi clienti questo venerdì con login e app che non funzionano. Dopo aver esaminato alcune anomalie con Intesa Sanpaolo pochi giorni fa, infatti, stamane si è posto un altro quesito per un determinato target al momento impossibilitato ad accedere alla propria area utente.

Difficoltà con l’assistenza WeBank

In particolare, non sono isolate le segnalazioni da parte di coloro che stanno faticando molto a mettersi in contatto con l’assistenza WeBank. A maggior ragione in questi minuti, in cui alcuni clienti faticano ad accedere al proprio conto a causa di non meglio precisati problemi tecnici. Nessun down, almeno per ora, stando a quanto raccolto su Servizio Allerta, ma quantomeno una situazione che dovrà essere monitorata nel corso delle prossime ore.

Resta la questione assistenza, con alcune precisazioni giunte di recente proprio dallo staff WeBank per coloro che non sono riusciti a sfruttare alcuni dei canali tradizionali previsti: “Ti confermiamo che i servizi di Live Chat e Webank Richiamami sono sospesi. Ti invitiamo gentilmente a riprovare a contattarci al Numero Verde 800.060.070 oppure, se preferisci, puoi anticiparci le tue necessità per messaggio privato, ti indirizzeremo al meglio. In alternativa ti ricordiamo che per supporto puoi anche scrivere una mail a webank@webank.it“.

Insomma, al momento avete alternative limitate da sfruttare, nel caso in cui abbiate la necessità di contattare l’assistenza WeBank. Non funziona il login? L’app fa i capricci? Allora da oggi 20 dicembre concentratevi sulla strade residue che sono state rese disponibili, in modo tale da non farsi trovare impreparati in caso di potenziali disservizi come quello che sto portando alla vostra attenzione questa mattina.