Lo Stendardo di Ferro di Destiny 2 sta per tornare: tutte le novità su armature e quest

Dopo un lungo periodo di incertezza, Destiny 2 pare essere tornato sulla retta vita. O comunque di aver finalmente abbracciato una propria identità, prima con I Rinnegati e poi con l’ultima espansione, Ombre dal Profondo, la prima rilasciata su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia dopo la prematura separazione degli sviluppatori di Bungie dal publisher Activision. Con maggiore libertà creativa e un rinnovato entusiasmo, il team di sviluppo americano ha quindi ripreso per mano il secondo capitolo della sua celebre saga shooter/MMO, volendo renderlo di nuovo appetibile non solo ai fedelissimi Guardiani ormai veterani di stelle e pianeti virtuali, ma anche alle nuove leve, magari sedotte da una quantità incredibile di contenuti e cose da fare pad alla mano, così come da una formula distributiva che ha sposato almeno in parte il free-to-play.

E se è vero che il ritrovato interesse di stampa e pubblico per Destiny 2 è sicuramente tangibile, oggi arrivano dalla rete golose novità che non potranno che strappare un sorriso a Titani, Cacciatori e Stregoni. Soprattutto a quelli che amano le sfide e competere con gli altri in multiplayer. Bungie ha infatti svelato di essere pronta ad arricchire l’esperienza di gioco con un nuovo Stendardo di Ferro, il primo del periodo natalizio. Un evento speciale che metterà sul piatto un nuovo set di armatura e numerose modifiche alla quest necessaria per mettere le mani su questi pezzi di corazza.

La Stagione dell’Alba di Destiny 2 – avviata da sole due settimane – abbraccerà lo Stendardo di Ferro alla Vigilia di Natale, quindi il 24 dicembre 2019 a partire dalle ore 18:00 italiane. Per poi andare a terminare alla stessa ora di martedì 31 dicembre. Durante l’evento, tutti i partecipanti potranno provare a conquistare le nuova versione delle vecchie armature Tributo del Ferro. Non solo, per stessa ammissione di Bungie, arriverà anche una nuova impresa che durerà anche dopo la conclusione dello Stendardo di Ferro. E che ci consentirà di mettere le mani sia su pezzi d’armatura che su armi. Naturalmente torneranno anche le taglie utili ad ottenere Armamento di Punta, ovvero armi e armature con livello di potere massimo corrispondente a 970.