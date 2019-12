Le serie tv in arrivo a Natale su Netflix per le maratone delle feste

Quale periodo migliore di quello delle festività, considerata la gran quantità di serie tv in arrivo a Natale su Netflix, per dedicarsi all’arte del binge-watch? La visione di episodi di serie tv senza soluzione di continuità è qualcosa che gli appassionati e gli esperti praticano già tutto l’anno, mentre coloro che sono alle prime armi possono cimentarsi in questa sfida proprio nei periodi di pausa dal lavoro. Per non dire di quanto sia utile usare le maratone di serie tv come diversivo per evitare le invadenti tradizioni e le incombenze familiari tipiche del Natale.

Per chi preferisce il divano, un plaid e una cioccolata calda di fronte alla tv alle cene con parenti semisconosciuti che piombano in casa una volta l’anno durante le feste, Netflix propone una serie di nuove uscite che possono soddisfare un po’ tutti i gusti, permettendo di spaziare dal fantasy al dramma, passando per la commedia.

Ecco dunque alcune delle serie tv in arrivo a Natale su Netflix.

The Witcher

Dal 20 dicembre è disponibile l’attesissima serie con Heny Cavill tratta dall’omonima saga fantasy bestseller: l’epica storia di Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri che cerca di trovare un suo spazio in un mondo in cui gli umani sono più malvagi delle bestie, è uno dei titoli più attesi di fine anno.

You 2

Dal 26 dicembre torna ​You, con la seconda stagione inedita: la serie sullo stalking che ha fatto incetta di visualizzazioni tra dicembre e gennaio scorsi prosegue con l’adattamento del libro di Caroline Kepnes ​Hidden Bodies. Stavolta il serial killer sociopatico Joe (Penn Badgley), in fuga dall’ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), lascia New York per Los Angeles e qui troverà la sua nuova ossessione, Love Quinn (Victoria Pedretti).

Lost In Space 2

Dal 24 dicembre è disponibile la seconda stagione di ​Lost In Space​, con le nuove avventure ricche di insidiosi pericoli che attendono i Robinson: come nella prima stagione, tutti i membri della famiglia uniranno le forze in una sfida per la sopravvivenza.

Chiamatemi Anna 3

L’ultima stagione della serie ​basata sul romanzo ​Anna dai Capelli Rossi di Lucy Maud Montgomery​, perfetta da guardare in famiglia, arriva nel catalogo di Netflix il 3 gennaio: la protagonista Anna (​Amybeth McNulty​) riuscirà a diventare un’insegnante inseguendo l’ispirazione che le ha trasmesso la signorina Muriel Stacy? E con Gilbert (Lucas Zumann) nascerà un amore?

Natale con i McKellan

Per chi non disdegna lo spirito natalizio, tra le serie tv in arrivo a Natale su Netflix è già disponibile l’episodio speciale della sitcom ​La Famiglia McKellan con Tia Mowry e Loretta Devine, incentrata sulla vita dell’omonima e bizzarra famiglia.

Alexa & Katie 3

La nuova stagione della sitcom con Paris Berelc, Isabel May e Tiffani Thiessen continua a raccontare la storia di due migliori amiche alle prese con il primo anno di liceo e con la malattia di una di loro, che si ritrova a combattere il cancro. Dal 30 dicembre su Netflix.

Ares

Per gli amanti del brivido, il 31 dicembre arriva questo horror psicologico olandese in otto episodi che racconta la storia di un gruppo studentesco segreto di Amsterdam che si diletta in riti demoniaci, di cui entrano a far parte Rosa (Jade Olieberg) e Jacob (Tobias Kersloot).

El Vecino

Per gli appassionati delle serie tratte dai fumetti, il 31 dicembre arriva anche ​El Vecino, storia di un giovane impacciato alle prese coi problemi dei vent’anni che scopre di avere dei superpoteri. La serie è l’adattamento dei fumetti di Santiago García e Pepo Pérez.