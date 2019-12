Sei un appassionato di serie TV di guerra? In questo caso non puoi perdere alcune delle serie TV belliche più belle ed emozionanti degli ultimi anni, come Generation War e The Pacific. In particolare, puoi trovare serie ambientate nella Seconda Guerra Mondiale, altre che raccontano le vicende della Guerra del Golfo, oppure programmi che mostrano gli episodi drammatici della Prima Guerra Mondiale. Ecco allora le 7 serie TV di guerra da guardare assolutamente, che puoi vedere sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime Video e usufruire della massima qualità video.

Band of Brothers – Fratelli al Fronte

Acclamata serie TV sulla Seconda Guerra Mondiale, Band of Brothers è senza dubbio una delle migliori mini serie da guardare sul genere war. Il programma prevede un’unica stagione da 10 puntate, con la produzione di Steven Spielberg e Tom Hanks, mentre la vicenda è tratta da un romanzo dello storico Stephen Ambrose. Queste serie TV di guerra è veramente appassionante, mostrando il confronto bellico dal punto di vista dei personaggi, uno sguardo originale e intimo che emoziona e rende ogni vicenda estremamente suggestiva. Nel cast figurano attori come David Schwimmer e Donnie Wahlberg, per una serie da vedere fino all’ultimo episodio.

Generation War

Una delle serie TV di guerra da guardare assolutamente è Generation War, miniserie tedesca divisa in 3 puntate, uno dei programmi con ambientazione bellica più criticati degli ultimi anni. La storia è sempre quella della Seconda Guerra Mondiale, tuttavia in questo caso il punto di vista è quello di un gruppo di giovani soldati tedeschi. Nelle vicende si inseriscono anche dei ragazzi ebrei e alcuni civili, tra cui una coraggiosa infermiera della Croce Rossa e una cantante. Senza dubbio questa serie TV di guerra va vista, infatti propone uno spunto di riflessione diverso rispetto ai canoni classici, inoltre è ben confezionata e interpretata, con tre episodi che scorrono velocemente coinvolgendo lo spettatore.

M.A.S.H.

Serie TV sulla Guerra in Corea, M.A.S.H. è un programma televisivo abbastanza datato, allo stesso tempo i temi trattati sono sicuramente ancora attuali. Tra le migliori serie TV di guerra disponibili, M.A.S.H. propone 11 stagioni e 256 episodi avvincenti, andate in onda per la prima volta tra il 1972 e il 1983. L’ultima puntata della serie ottenne anche un record assoluto, infatti venne vista da 105,9 milioni di persone, risultato battuto soltanto dal SuperBowl del 2010. La narrazione è ambientata nella guerra combattuta dagli Stati Uniti in Corea negli anni ’50, con le vicende dell’ospedale da campo e dell’equipe di medici, un racconto tra dramma e commedia nel quale non mancano momenti critici e spunti di riflessione.

Generation Kill

Da non perdere se sei un appassionato di serie TV di guerra è Generation Kill, una miniserie televisiva composta da 7 episodi. Si tratta di un programma drammatico sulla seconda Guerra del Golfo, combattuta dalle truppe americane nel 2003 in seguito all’invasione dell’Iraq. Questa serie ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti da parte della critica, grazie alla sua forte e cruda descrizione dei fatti che rende ogni puntata particolarmente difficile da digerire. Nel cast attori del calibro di Alexander Skarsgard e James Ransone, per una miniserie di azione e dramma davvero emozionante, per accompagnare le vicende dei militari della compagnia Bravo.

The Pacific

Tra le migliori serie TV di guerra 2019 da vedere assolutamente c’è The Pacific, un programma televisivo abbastanza recente, andato in onda nel 2010 sia negli Stati Uniti che in Italia. Miniserie piuttosto celebre, The Pacific è stata prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks con la collaborazione della HBO, proponendo 10 episodi sul famosissimo episodio bellico dell’attacco alla base americana di Pearl Harbor, avvenuto nel 1941. La serie racconta con la voce narrante di Tom Hank la risposta dell’esercito a stelle e strisce alle truppe giapponesi, in quella che sarà conosciuta come la Guerra del Pacifico.

Our World War

Se desideri guardare una serie TV sulla Prima Guerra Mondiale, allora Our World War è il programma giusto per te. Questa miniserie prodotta dalla BBC racconta gli episodi e gli scontri bellici del conflitto, mostrando anche gli effetti psicologici provocati nei soldati, con continui cambi di ambientazione che permettono di avere uno sguardo completo. La serie è stata trasmessa nel 2014, perciò si tratta di un programma abbastanza recente, realizzato con tecniche di registrazione avanzate e originali, che permettono di vivere ogni scena con realismo. La serie è divisa in 3 episodi, mentre le cast figurano attori come Danny Walters e Gerard Kearns.

The Americans

Tra le 7 migliori serie TV di guerra, un programma da guardare assolutamente è The Americans. In questo caso si tratta di una serie TV sulla guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, scritta a partire da episodi realmente accaduti, in merito alle vicende di alcune spie russe perfettamente integrate all’interno della società americana. L’epoca è quella degli anni ’80, uno dei momenti più critici nelle tensioni USA-Russia, con i due attori protagonisti che sono Keri Russel e Matthew Rhys. Complessivamente la serie è suddivisa in 6 stagioni e 75 puntate, decisamente un programma televisivo ben realizzato che scorre via veloce senza annoiare mai.

