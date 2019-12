In ballo problemi League of Legends il 20 dicembre: sessioni interrotte

Non possono non dirsi fastidiosi i problemi League of Legends di scena in questo venerdì 20 dicembre. Non funziona proprio a dovere il titolo tanto amato: si tratta di certo di down globale o comunque esteso in quasi tutta Europa. Cerchiamo di capire cosa stia succedendo nel dettaglio, almeno in questi primi momenti di analisi delle anomalie.

I problemi League of Legends sono da ricondursi senz’altro a problemi dei server che supportano le sessioni online di gioco. Al momento di questa segnalazione, ad esempio, si raccolgono testimonianze di malfunzionamenti copiose ma la situazione è in continuo divenire e i disservizi potrebbero allargarsi ancora come cessare nel giro di qualche minuto.

Il servizio Downdetector ben evidenzia il primo picco di segnalazioni di problemi League of Legends alle 15:50 di oggi 30 dicembre, nell’ordine delle centinaia. Non resterà altro da fare che monitorare la situazione, sperando in un eventuale ritorno alla normalità in breve tempo. Per il momento, intanto, gli sviluppatori del gioco non hanno rilasciato nessuna nota sui rispettivi canali social in riferimento proprio ai malfunzionamenti correnti ma restiamo fiduciosi in una loro eventuale comunicazione chiarificatrice.

Aggiornamento 16:05 – Mentre i problemi League of Legends restano costanti in questo pomeriggio pre-festivo, c’è pure da segnalare che un disservizio pure abbastanza serio per il titolo si era verificato anche nella serata di ieri 19 dicembre: in particolare a partire dalle ore 21 per arrivare fino alla mezzanotte. Probabilmente dunque eventuali anomalie ai server di gioco non sono state del tutto superate nelle scorse e purtroppo si ripresentano ora ai giocatori, impedendogli di godere del gameplay in tutto o anche solo in parte.

Aggiornamento 16:15 – Continuano i crash improvvisi delle sessioni di gioco con Leaugue of legends per quest’oggi. A nulla valgono più tentativi di riaccesso al proprio profilo. Segnaliamo l’account Twitter uffiiciale @LeagueOfLegends degli sviluppatori per verificare eventuali comunicazioni sullo stato del servizio nei prossimi minuti o ore.