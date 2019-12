Il film-concerto di Vasco Rossi su Canale5 il 30 dicembre

Il film-concerto di Vasco Rossi su Canale5 arriva il 30 dicembre. La data è finalmente ufficiale ed è stata annunciata dal promo dedicato dall’ammiraglia Mediaset, sulla quale sarà trasmesso l’ultimo contributo di Pepsy Romanoff al fianco del Blasco.

Sold out al cinema, il film che raccoglie le emozioni del tour 2018 e 2019 sarà infatti trasmesso anche dalla tv, oltre che riversato in un DVD che sarà rilasciato il 24 gennaio 2020, anche in versione blu-ray.

Le parole del regista Pepsy Romanoff

Racconta il regista Pepsy Romanoff a proposito del film:

“L’idea è quella di portare sul grande schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”

La scaletta è quella dell’ultimo biennio, nella quale ha compreso i grandi successi di carriera e anche quelli che ha rilasciato negli ultimi anni, compreso La Verità. Il brano è entrato nella setlist dei brani dei concerti del 2019, dal momento che è stato rilasciato a novembre del 2018 e quindi dopo i live negli stadi di tutta Italia.

La prossima stagione sarà quella dedicata ai Festival, con i quali l’artista tornerà sui palchi italiani e in quello di Imola, dal quale manca da molti anni. Il tour toccherà anche Roma, per due date al Circo Massimo, a Firenze per Firenze Rocks e a Milano per gli iDays.

Pepsy Romanoff è tornato alla regia per Vasco Rossi dopo che aveva diretto il video ufficiale di Se Ti Potessi Dire, ultimo singolo rilasciato dal Blasco e che ha definito come una sorta di testamento. Romanoff ha inoltre diretto il film concerto su Modena Park, che è arrivato a qualche mese dal live tenuto presso il centro emiliano.

In questi mesi, Vasco è tornato in radio anche con un singolo scritto per Emma, Io Sono Bella, che ha condiviso con Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Il suo singolo è invece arrivato alla fine di ottobre, prima dell’annuncio del film nei cinema che invece è stato proiettato a cominciare dal mese di novembre.

Vasco era stato in tv anche nel mese di giugno con uno speciale dedicato ai 6 concerti che ha tenuto allo Stadio San Siro di Milano. Un record, in numero di concerti e di biglietti venduti, che ha replicato quello di Modena Park del 2017 con il quale si sono raggiunti i 220000 spettatori paganti.

Esclusa la possibilità del rilascio di un nuovo album, che Vasco Rossi non ha intenzione di scrivere. Il rocker di Zocca ha dichiarato di preferire la dimensione dei singoli, che richiedono meno impegno ma con i quali si può comunque trasmettere messaggi importanti.

Scaletta dei concerti di Vasco Rossi