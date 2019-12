I prossimi 6 smartphone Xiaomi destinati a ricevere Android 10 in Italia

Ci apprestiamo a vivere settimane intense con Xiaomi, se non altro perché ora è possibile concentrarsi su almeno sei device destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 10. Anche qui in Italia. Dopo aver analizzato una recente patch segnalata dal pubblico nostrano, infatti, oggi 20 dicembre bisogna necessariamente fare un passo in più. Nessun annuncio ufficiale, ma la diffusione del codice kernel per sei dispositivi rappresenta lo step cruciale che ci fa avvicinare al rollout, almeno stando allo storico recente del produttore asiatico.

Quali Xiaomi riceveranno a breve Android 10?

Analizzando aspetti più concreti, questo venerdì è possibile concentrarsi su diversi device Xiaomi ormai ad un passo dalla distribuzione dell’aggiornamento con Android 10. Mi riferisco ai vari POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition. Ovviamente non abbiamo una data di uscita come punto di riferimento, ma è altrettanto vero che i lavori per assicurare all’utenza in questione l’upgrade nella sua versione definitiva siano ormai in uno stato avanzato.

Il discorso portato avanti oggi apre diversi scenari, se pensiamo al fatto che ora assisteremo anche alla proliferazione di diverse ROM pensate per i suddetti smartphone. Un contributo ulteriore per chi vuole personalizzare la massimo la propria esperienza di utilizzo con questi smartphone Xiaomi, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che ci aiutino a fare chiarezza sui tempi ufficiali per la distribuzione dell’upgrade in versione definitiva.

Solo nei prossimi giorni ne sapremo di più una volta per tutte sul rilascio dell’aggiornamento con Android 10 per gli smartphone Xiaomi che ho portato alla vostra attenzione oggi 20 dicembre. Resta da capire se il rollout sarà più o meno contemporaneo per tutti, o se alcuni utenti dovranno attendere più del previsto sotto questo punto di vista. Che idea vi siete fatti in merito?