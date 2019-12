Gli 8 concorrenti di Sanremo Giovani svelati in diretta su Rai1: tutti i nomi dei finalisti

Sono svelati gli 8 concorrenti di Sanremo Giovani, scelti tra coloro che hanno passato il turno durante le selezioni che si sono tenute a Italia Sì e tra i finalisti di Area Sanremo. A questi nomi, si è aggiunto quello di Tecla Insolia.

Leo Gassman a Sanremo Giovani 2020

Si parte immediatamente con due dei grandi favoriti, ma solo uno di loro raggiungerà il Teatro Ariston. Si tratta di Thomas e Leo Gassmann, giunti alla finale dopo le selezioni che si sono tenute a Italia Sì. Entrambi, sono volti noti della tv per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi (Thomas) e X Factor (Leo Gassman). La giuria è indecisa ma sembra preferire Leo Gassman, che effettivamente passa il turno per aver ricevuto il consenso di tutte le giurie coinvolte nella votazione. Vai Bene Così è quindi uno dei brani che sarà portato in gara al Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2020, passa il turno Fadi

Arrivano le storie di Fadi e Reclame, che portano sul palco le canzoni che hanno deciso di portare al Festival di Sanremo. Ad avere la meglio è Fadi, che porterà quindi sul palco il brano Due Noi.

Billy Blu di Marco Sentieri a Sanremo 2020

A ribaltare i pronostici è la terza sfida, nella quale Shari affronta Marco Sentieri. Stella è il brano della giovane cantautrice, che ha già collaborato con Benji e Fede, mentre Sentieri porta Billy Blu. Il cantautore campano ha la meglio su Shari, che sembrava già proiettata sul palco dell’Ariston. Billy Blu è il terzo brano in finale al Festival di Sanremo 2020.

Anche Fasma a Sanremo Giovani 2020

Arriva il momento di Jefeo, che interpreta Un Due Tre Stella. Il giovane artista è conosciuto dal pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, mentre lo sfidante Fasma porta sul palco il brano Per Sentirmi Vivo. Fasma vince di misura, con tutte e quattro le giurie concordi nel mandarlo in finale, con le gara che inizierà il prossimo 4 febbraio.

Tra i brani ascoltati c’è anche quello di Tecla Insolia, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young, che ha portato sul palco 8 marzo. Il brano è quello che sarà in gara al Teatro Ariston nelle finali che si terranno dal 4 al 7 febbraio, serata nella quale sarà proclamato il vincitore finale.

A Sanremo Giovani Eugenio In Via Di Gioia

Avincola ed Eugenio In Via Di Gioia concludono la serie di sfide con le quali sono state scelte le voci delle Nuove Proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo. A prendere il 5° posto a disposizione per le finali di Sanremo 2020 sono gli Eugenio In Via Di Gioia, che gareggeranno con Tsunami.

Ai 5 nomi dei finalisti – Leo Gassman, Fasma, Fadi, Eugenio In Via Di Gioia, Marco Sentieri – si sono aggiunti quelli selezionati da Area Sanremo. Matteo Faustini e Gabriella Martinelli con Lula sono i concorrenti scelti dalle selezioni di Area Sanremo.

I Big saranno invece annunciati nel corso dello speciale di I Soliti Ignoti che sarà trasmessa il 6 gennaio in occasione dell’estrazione della Lotteria Italia. La rosa dei 22 artisti è già stata decisa, ma ancora non si hanno indiscrezioni sui Campioni se non per quelle di Arisa e Diodato, che sarebbe quasi certi.