Games With Gold di gennaio 2020: svelati i giochi gratis per Xbox One e 360

Microsoft gioca di anticipo e annuncia in via ufficiale i Games With Gold di gennaio 2020. Si tratta, come moltissimi di voi già sapranno, di una selezione di quattro videogame che tutti i possessori di Xbox One – e della più vetusta Xbox 360 – possono scaricare a cadenza mensile da Xbox Store, naturalmente in versione digitale. Titoli che vengono proposti per il download in via del tutto gratuita, a patto di esser abbonati a Xbox LIVE Gold – o a Xbox Game Pass Ultimate, che comprende anche il primo servizio -, che vi permette anche di giocare in multiplayer online e di avere accesso a determinati sconti periodici in esclusiva.

Sta di fatto che, in attesa della risposta della rivale Sony con la nuova Instant Game Collection legata ai PlayStation Plus, il colosso di Redmond ha deciso di snocciolare i videogame scelti per il prossimo mese già nelle ultime ore. Il motivo è da ricercarsi nelle feste natalizie imminenti, periodo di pausa anche per i PR e gli addetti ai lavori – ma non per le nuove uscite, per quanto inevitabilmente rallentate.

I Games With Gold di gennaio 2020, ufficializzati con il trailer visibile poco più in alto in questo stesso articolo, vanno allora a coinvolgere prima di tutto due giochi Xbox One, attuale ammiraglia Microsoft – almeno in vista del lancio di Xbox Series X, console next-gen made in USA. Si tratta di Styx: Shards of Darkness, gioco stealth dall’ambientazione fantasy e meccaniche piuttosto tradizionali. Potrà essere scaricato dal primo al 31 gennaio del prossimo anno. Sempre su One, ma disponibile per il download gratuito dal 16 gennaio al 15 febbraio, avremo poi Batman The Telltale Series, avventura grafica da cinque episodi in cui vestire i panni dell’Uomo Pipistrello di DC.

Per Xbox 360, abbiamo invece il picchiaduro Tekken 6 e il simpatico action LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica. Il primo sarà in download dall’1 al 15 gennaio, mentre l’altro dal 16 al 31 gennaio. Entrambi, poi, sono del tutto giocabili su Xbox One, grazie alla retrocompatibilità. Cosa ne pensate dei Games With Gold di gennaio 2020? Vi soddisfa la prima selezione di Microsoft del nuovo decennio?