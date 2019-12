Di un altro pianeta il Huawei P40 Pro: zoom ottico 10x

Sarà un 10x lo zoom ottico del Huawei P40 Pro: lo ha riportato ‘gizmochina.com‘ rifacendosi alle previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities. Nel caso, staremmo parlando di un grosso passo in avanti rispetto al P30 Pro, il cui obiettivo periscopico si ferma ai 5x. Lo zoom 10x si ottiene accorpando i dati tratti da un maggiore numero di sensori. Ming-Chi Kuo ha anche affermato che il precedente obiettivo verrà utilizzato su alcuni altri dispositivi Huawei e Honor, tra cui il P40, i top di gamma Honor, i Nova top di gamma ed i Mate previsti per la fine del 2020.

Lo zoom ottico 10x dovrebbe restare esclusiva del Huawei P40 Pro, il cui obiettivo periscopico monterà due specchi in più ed un prisma progettato ex novo. Si suppone che il dispositivo avrà un costo compreso tra i 4000 ed i 5000 renminbi (il corrispettivo di 513, 641 euro al cambio attuale), con vendite pronte a superare i 9 milioni di unità spedite entro la fine del prossimo anno. L’adozione dell’obiettivo periscopio di precedente generazione da parte di altri device non necessariamente top di gamma consentirà di divulgare l’utilizzo del super zoom in maniera più agevole (saranno sufficienti, se così si può dire, dai 320 ai 450 euro per portarsene uno a casa). La caratteristica dovrebbe, quindi, essere ereditata da un numero piuttosto elevato di smartphone (intorno ai 28 milioni di pezzi, all’incirca).

Il Huawei P40 Pro sarà l’antagonista perfetto del Samsung Galaxy S11 Plus, e più in generale dei Galaxy S11, visto che tutti e tre i modelli previsti per il prossimo anno dovrebbero montare un teleobiettivo da minimo 48MP, pronto ad affiancarsi ad un sensore principale da 108MP e ad alcuni altri sensori di cui non è ancora nota la risoluzione. Si preannuncia una lotta all’ultimo sangue: secondo voi quale la spunterà?