Complete le informazioni sul Samsung Galaxy S10 Lite: prezzo e specifiche tecniche

Finora non eravamo a conoscenze di tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S10 Lite, ma poi ci ha pensato ‘WinFuture‘ a rivelarcele, togliendoci anche i dubbi restanti. Il device, contraddistinto dal product-code ‘SM-G770‘, sarà spinto dal processore Snapdragon 855 ed includerà uno schermo Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel (formato 19,5:9). Le memorie conteranno rispettivamente 8GB (RAM) e 128GB (storage interno, espandibile fino a 1TB tramite microSD).

La fotocamera posteriore si prospetta tripla, con un sensore principale da 48MP (apertura f/2.0 e tilt-OIS), un grandangolare da 12MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 5MP (apertura f/2.2). La fotocamera frontale, presumibilmente da 32MP, verrà ospitata all’interno di un foro centrale inciso sullo schermo. La batteria avrà un amperaggio da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida Super Fast Charging a 45W. Il Samsung Galaxy S10 Lite sarà disponibile nelle colorazioni nera, bianca e blu, ad un prezzo di circa 679 euro per l’Europa meridionale (purtroppo sappiamo già potrebbe subire un certo sovrapprezzo nel corrispettivo italiano). Le dimensioni finora note si rifanno allo spessore, pari a 8.1mm, mentre il sistema operativo di riferimento corrisponde ad Android 10 con One UI 2.0.

Non sappiamo quando esattamente sarà presentato il Samsung Galaxy S10 Lite, ma supponiamo non manchi poi molto visto il continuo insistere delle indiscrezioni. Per il momento è tutto (direi che è già abbastanza, sempre che quanto sopra riportato venga poi effettivamente confermato in fase di lancio), ma possiamo ritenerci più che soddisfatti. Un dispositivo così equipaggiato potrebbe fare al caso vostro (a noi sembra molto ben bilanciato, come anche il prezzo non troppo pretenzioso, sempre che non lieviti più di tanto nella conversione in euro)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (da sfruttare anche per eventuali domande).