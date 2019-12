C’è spazio per il Huawei P30 Lite 2020 fra pochissimo: differenze attese con modello 2019

Huawei ci ritenta e sta pensando di sfornare un Huawei P30 Lite 2020, dunque una nuova edizione tutta rinnovata dell’attuale P30 Lite già nelle prime settimane del nuovo anno. Una notizia che non stupisce affatto visto che in passato pure una modello dall’indiscutibile successo come il P8 Lite fu replicato nell’esemplare del 2017. L’azienda cinese continua a cavalcare i suoi successi commerciali di medio gamma e lo farà sempre mantenendo una politica di prezzo davvero lungimirante.

A non avere alcun dubbio sul Huawei P30 Lite 2020 è il leaker Ishan Agarwal: l’informatore non solo ha confermato l’imminente presentazione del nuovo telefono ma pure il suo prezzo. Il valore commerciale del device al lancio non dovrebbe superare i 349 euro: al di sotto della soglia dei 350 euro dunque, quella di riferimento di molti acquirenti pure accorti alle specifiche tecniche del loro device.

Va ricordato che il Huawei P30 Lite originale è stato lanciato nell’aprile 2019. Un Huawei P30 Lite 2020 in uscita (verosimilmente) tra gennaio e febbraio) in cosa potrebbe distinguersi dal suo predecessore? I progettisti potrebbero aver lavorato alle dimensioni del display, superando (anche se di poco) la diagonale di 6,15 pollici. Sarebbe pure auspicabile un passo in avanti per il processore e dunque l’implementazione di un chip più potente del Kirin 710. I punti di forza del nuovo telefono potrebbero riguardare anche il comparto fotocamera già attualmente da non sottovalutare con 3 sensori e infine pure la batteria potrebbe essere maggioratta con un amperaggio superiore ai 3500 mAh.

Fino a conferma ufficiale delle specifiche o qualche rumor fissato sulla scheda tecnica del prossimo Huawei P30 Lite non possiamo di certo dare per certe le prime ipotesi sul futuro smartphone di fascia media. Nel dubbio resta pure l’aspetto software di questo dispositivo. Il remake del P30 Lite attuale potrebbe giungere anche con Android 10 preinstallato (sempre in versione AOSP) ma sui servizi Google e il Play Store c’è da mettersi l’animo in pace come nel caso dei recenti Huawei Mate 30. Proprio il non supporto di alcune funzioni di Mountain View potrebbe limitare il successo commerciale dell’esemplare.