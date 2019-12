All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ritorna con un nuovo video, 25 anni dopo il brano è ancora un successo

All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ha la fortuna di far parte di quel rosario di canzoni tipiche del Natale, ormai entrate nella storia e nell’immaginario collettivo come la colonna sonora perfetta per l’atmosfera natalizia.

Così, oltre a Last Christmas dei Wham, Happy Xmas di John Lennon e White Christmas di Bing Crosby la hit del 1994 di Mariah Carey estratta dal concept album Merry Christmas e scritta dal compositore Walter Afanasieff è stata rilanciata nelle ultime ore con un nuovo video diretto da Joseph Kahn, a questo giro più elaborato nella post produzione come la stessa popstar aveva annunciato nei mesi precedenti.

Il video, che la critica paragona a uno spot natalizio, mostra una bambina che entra in un negozio e trova a sorpresa la cantante in abiti a tema, chiusa dentro un costume rosso attillato e circondata da ballerini.

La nuova edizione è stata rinominata Make My Wish Come True Edition e arriva a 4 giorni dalla conquista della vetta delle classifiche americane, un episodio inedito per il singolo di Mariah Carey nonostante siano passati 25 anni dalla versione originale.

Complice è l’atmosfera festosa del brano, un po’ fuori dagli schemi se consideriamo una tendenza sempre viva che gli artisti seguono nel pubblicare canzoni natalizie dal mood pacato e malinconico. All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è una canzone d’amore.

Mariah Carey, inoltre, ha lanciato una versione deluxe proprio dell’album Merry Christmas strutturata in due dischi che includono l’album originale e versioni remix, brani eseguiti dal vivo e rimasti inediti dal 1994 dopo il concerto al St. John The Divine e una nuova interpretazione del brano Sugar Plum Fairy. La confezione, inevitabilmente, contiene foto rare, gli auguri di Natale della cantautrice di Huntington e decorazioni natalizie.

Per l’occasione Mariah Carey ha anche lanciato una riedizione del video originale di All I Want For Christmas Is You con footage inediti. La positività emerge in ogni nota del brano, e la stessa cantautrice aveva dichiarato:

Sono una persona molto festosa e amo le vacanze. Ho cantato canzoni di Natale sin da quando ero bambina. Quando mi è stato proposto di registrare un album natalizio, io e i miei produttori abbiamo dovuto avere un buon equilibrio tra le canzoni classiche e quelle divertenti. È stata sicuramente una priorità per me scrivere almeno un paio di canzoni nuove, ma la maggior parte delle persone vuole veramente ascoltare le canzoni natalizie classiche, indipendentemente da quanto sia bella una nuova canzone.

L’importanza del brano è giustificata dalla gloriosa scalata sulla Billboard Hot 100 americana e anche dai numeri degli acquisti su iTunes: la canzone, infatti, compare tra i 50 brani più acquistati nello store Apple degli Stati Uniti e anche nella Top 100 globale dello stesso servizio.

Con questo nuovo video la popstar festeggia il primo quarto di secolo di una delle sue hit più famose e il recente successo in classifica.

Di seguito il nuovo video di All I Want For Christmas Is You di Maria Carey diretto da Joseph Kahn e caricato si YouTube in anteprima nelle scorse ore.