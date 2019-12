Un bel vedere i Huawei P40: il design anticipato da questi render

Di nuovo protagonista del giorno il Huawei P40, questa volta relativamente al design che lo contraddistinguerà. Secondo quanto riportato da ‘91mobiles‘, in feat. OnLeaks, le forme del prossimo top di gamma saranno ben precise, soprattutto per quanto riguarda il modulo fotografico, che avrà un aspetto insolitamente rettangolare (almeno per il produttore cinese). Il Huawei P40 monterà 4 sensori, mentre ancora non sappiamo di quanti tiratori si comporrà la fotocamera del P40 Pro. La parte anteriore del modello standard si caratterizzerà per uno schermo piatto, con dimensioni che andranno dai 6.1 ai 6.2 pollici. La versione potenziata, invece, presenterà un pannello curvo a ridosso dei 4 lati, con diagonale compresa tra i 6.5 ed i 6.7 pollici.

Entrambe le varianti includeranno la porta USB-C, un altoparlante lungo la parte sottostante ed i tasti di accensione/spegnimento e del volume lungo il versante destro. Non ci sarà, purtroppo, il jack per le cuffie da 3.5mm, mentre si fa notare un foro di circa 2mm nella parte alta. Ancora non è possibile sapere se il Huawei P40 includerà un notch o un foro nello schermo per la fotocamera frontale (esclusa del tutto la possibilità di ritrovarsi un modulo pop-up). Lo schermo OLED garantirà la presenza del lettore di impronte digitali sotto il display.

Come potete vedere, la situazione appare già molto lineare, anche se le cose da dire sarebbero ancora molte. Siamo certi che nei prossimi giorni si presenteranno nuove occasioni per poter tornare a parlarvi dei Huawei P40, che vi ricordiamo saranno lanciati per la fine di marzo a margine del MWC 2020 di Barcellona, e che purtroppo non dovrebbero includere i servizi Google, rimpiazzati dai Huawei Mobile Services (HMS), nel frattempo supportati e sostenuti da un certo numero di aziende e sviluppatori (sono tanti i milioni fin qui già stanziati dal produttore cinese per lo scopo).