Tanti regali Huawei sotto l’albero: come vincerli con il concorso ufficiale

Dei regali Huawei non se ne sentirà la mancanza in questo Natale 2019. In effetti il produttore ha appena indetto sui suoi canali social un concorso con l’intento di festeggiare pure l’imminente inizio 2020. Seguendo una procedura ben precisa, clienti o semplici fan dell’azienda potrebbero provare a vincere dei doni hi-tech niente male a partire dai nuovi Smart Eyewear.

Il concorso per ottenere regali Huawei è già attivo dal giorno 17 dicembre e lo sarà fino a tutto il 27 dicembre. I passaggi per provare a vincere uno dei premi in palio sono tre e prevedono una serie di attività social serrate sul proprio account Facebook, ma anche Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne metta.

La prima cosa da fare in Facebook sarà quella di entrare nella propria scheda Eventi e creare un nuovo post/appuntamento che parli della propria esperienza con il brand Huawei. Le possibilità sono infinite quanto la fantasia dei partecipanti e i riferimenti ai prodotti del brand naturalmente. Il collegamento al post specifico dovrà essere condiviso su quanti più profili social personali, sempre con l’hashtag #Together2020 e una foto relativa all’argomento prescelto. Come ultimo passo, entro il 28 dicembre poi, bisognerà rispondere alla stessa discussione già creata in precedenza riportando sempre il collegamento alla stessa e l’hashtag pure menzionato.

Come saranno decretati i vincitori del concorso con in palio i regali Huawei? La selezione di 12 utenti avverrà sulla base di un calcolo ben preciso: il punteggio di ogni partecipante sarà il frutto dei voti del team di amministrazione della community Huawei per il 60% e dei like della discussione in concorso per il 40%).

Magari la procedura del concorso non potrà essere di immediata comprensione per i non avvezzi all’utilizzo dei social ma i premi messi in palio potrebbero pure far venire la voglia di adoperarsi in tal senso. Chi otterrà il primo posto riceverà gli speciali occhiali Smart Eyewear Huawei X Gentle Monster. Al secondo e al terzo classificato andrà invece un Huawei Watch GT 2 mentre dal quarto al sesto partecipante ben piazzato ii nuovi auricolari FreeBuds 3. I premi di consolazione, dal settimo al dodicesimo posto, prevedono un pacchetto regalo esclusivo della community Huawei, non meglio specificato. tutte le condizioni del gioco sono presenti sul sito del produttore.