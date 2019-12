Rosso Natale in Mortal Kombat 11: le novità del picchiaduro per le feste

Le arene di Mortal Kombat 11 continuano a riservare sorprese a tutti gli appassionati di picchiaduro, ancora attivi sui server del gioco su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Non solo grazie all’introduzione di nuovi lottatori in un roster già piuttosto nutrito – quello più recente è Joker, arcinemico di Batman, disponibile dal 28 gennaio in accesso anticipato per tutti gli acquirenti del Kombat Pass -, ma anche grazie ad alcuni eventi speciali in vista delle feste natalizie.

Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti snocciolato ufficialmente tutte le novità di Mortal Kombat 11 dedicate al Natale del 2019. Novità che, come dicevamo, fanno rima con alcuni eventi speciali, che permetteranno ai giocatori di guadagnare nuove skin, set di oggetti, consumabili a tema e altre ricompense in-game. Si tratta di aggiornamenti del tutto gratuiti, ad uso e consumo dei player su ogni piattaforma supportata.

Gli eventi di Natale 2019 di Mortal Kombat 11

Si parte prima di tutto con l’Evento Speciale delle Torri Winter Wonderland, disponibile dal 22 al 27 dicembre. Come spiegato dal team guidato da veterano della serie Ed Boon, andrà ad introdurre tre Torri con modifiche a tema natalizio, sottoforma di Killer Kane cadenti, Tarkatan in slittino, Morti di pan di zenzero in paracadute, Pupazzi esplosivi, Alberi di Natale, Menorah e Stelle Comete. C’è poi l’Evento Speciale delle Torri Ring in the New Year, attivo dal 22 dicembre fino al 2 gennaio. Questo ci permetterà di affrontare tre Torri che ci accompagneranno nel nuovo decennio con modiche a tema party, tra cui una palla stroboscopica, bottiglie di champagne, coriandoli, fuochi d’artificio e un orologio digitale per il conto alla rovescia al nuovo anno.

A chiudere, NetherRealm ci ricorda che per i fan di Mortal Kombat 11 è possibile ampliare tramite DLC il cast di lottatori, grazie all’acquisto separato, a quello della Premier Edition, o in alternativa del già citato Kombat Pass. I nuovi personaggi includono, oltre al Joker, anche Sindel, Nightwolf, Spawn, Shang Tsung e Terminator T-800. Cosa ne dite, siete pronti per questo Natale rosso sangue nelle arene del beat ‘em up più brutale dell’attuale generazione?