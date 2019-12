Qualità audio non convincente su Huawei: direttive su come muoversi

Uno dei temi più caldi del momento per chi dispone di uno smartphone Huawei si riferisce senza ombra di dubbio alla qualità dell’audio garantita da un device. Per alcuni utenti, infatti, tali standard non sono soddisfacenti, al netto di alcuni aggiornamenti software che abbiamo trattato sulle nostre pagine in passato, con interventi diretti da parte degli sviluppatori in questo specifico comparto. Cerchiamo dunque di analizzare al meglio la situazione, secondo quanto raccolto di recente, grazie anche ad alcuni riscontri diretti di Huawei Italia.

Feedback ufficiale sui problemi riguardanti l’audio

Una presa di posizione ufficiale sul tema è giunta di recente dal produttore, secondo cui è possibile fare alcuni test sulla qualità del suono accedendo all’applicazione Hicare (pre-installata sul proprio dispositivo), selezionando diagnosi intelligente > manuale e poi altoparlante e auricolare. Si tratta ovviamente dello step preliminare per comprendere se ci siano riscontri che non possano consentire agli utenti di utilizzare il proprio smartphone Huawei normalmente su base quotidiana.

Qualora i problemi menzionati oggi 19 dicembre dovessero persistere, l’utente dovrà necessariamente mettersi in contatto con l’Assistenza. In particolare, se il dispositivo continuasse a presentare malfunzionamenti, potrete contattare Huawei Italia al numero 800191435. Ricordate che troverete un operatore pronto ad accogliere le vostre richieste dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 21. Resta il fatto che un nuovo aggiornamento software per il vostro smartphone Huawei possa sulla carta cambiare le carte in tavola, ma è chiaro che nel caso di modelli più “anziani” il discorso potrebbe essere più complicato.

Detto questo, nei prossimi giorni proveremo a raccogliere ulteriori informazioni direttamente dal brand, in modo tale che si possa approcciare al meglio qualsiasi problema potenziale e reale per smartphone Huawei sul fronte audio. A voi come vanno le cose da un po’ di tempo a questa parte?