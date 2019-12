Offerte Nintendo eShop Natale: i migliori giochi Switch a prezzi super dal 19 dicembre

Le Offerte Nintendo eShop non sono così frequenti come quelle della concorrenza – da Sony a Microsoft, passando pure per quelle di Steam e il più recente Epic Games Store -, ma all’occorrenza sanno decisamente ingolosire i palati e i portafogli di tutti i fedelissimi della compagnia di Kyoto. E in particolare di quelli che possiedono un Nintendo Switch in versione ibrida o, perché no, la sua edizione Lite, dedicata al solo gaming portatile. Naturalmente, questi sconti vanno a toccare sì i giochi per la piattaforma di ultima generazione della “grande N”, ma solo in versione digitale, da custodire così con cura nelle nostre schede di memoria o hard disk.

E se è vero che il Natale è sempre più vicino, il colosso nipponico del gaming non poteva di certo non riservare qualche sorpresa ai suoi seguaci. Così da rendere le festività ancora più piacevoli. Spazio allora a tante offerte Nintendo eShop, che consentono di fare acquisti con uno sconto che può arrivare addirittura all’80% sul prezzo di listino iniziale. Potete consultare tutte le offerte a questo indirizzo, e scaricare i titoli sia via web che direttamente dagli schermi della vostra console.

Offerta Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019] La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con...

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza...

Gli articoli in saldo con le nuove offerte Nintendo eShop per Natale 2019 toccano una quota superiore ai 700, andando ad accontentare un po’ tutti i gusti, grazie all’esibizione di generi ed esperienze assai diverse tra loro, da vivere a portata di Joy-Con sui nostri Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Tra i giochi più interessanti inclusi nella promozione, è impossibile non citare The Witcher 3 Wild Hunt, approdato sulla console Nintendo solo di recente e proposto in edizione completa, quindi comprensiva di tutti i DLC e delle espansioni. Non mancano neppure le remastered di Final Fantasy 8 e Final Fantasy 12, Ori and the Blind Forest, Diablo 3, il nostrano Mario + Rabbids Kingdom Battle – realizzato da Ubisoft Milan – e Just Dance 2020, per divertenti sfide all’ultimo ballo in famiglia proprio a Natale. Tra gli indie più apprezzati, citiamo invece, tra gli altri, Dead Cells, Limbo e Inside. La promozione è attiva da oggi, 19 dicembre, al 2 gennaio 2020.